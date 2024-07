Julia Navarro.- Demasiado pusilánime

MADRID, 10 Jul. (OTR/PRESS) -

Si Alberto Nuñez Feijóo fuera un poco menos pusilánime, habría acogido con alborozo la amenaza del líder de Vox, Santiago Abascal, de abandonar los gobiernos autonómicos que comparte con el PP, si los populares deciden pactar el reparto de menores migrantes entre todas las Comunidades Autónomas.

A Nuñez Feijóo le vendría de "perlas" perder de vista a su socio y empezar a tener una política propia, si es que realmente tiene un proyecto de país.

Me pregunto si el líder del PP aún no se ha enterado de que, pese a lo que anunciaban las encuestas, gano por muy poco las generales, lo que no le sirvió para gobernar, y ese "fracaso" se sustentó en que muchos ciudadanos que le habrían votado no lo hicieron por sus pactos con VOX.

De manera que nada le vendría mejor a Núñez Feijóo que ir soltando amarras con Santiago Abascal.

Por otra parte, es evidente que el gobierno del señor Sánchez debería liderar una respuesta a la situación que se vive en Canarias, donde no disponen de medios suficientes para atender a los menores que llegan a sus costas.

Se trata de niños y adolescentes a los que hay que proteger y ofrecerles condiciones dignas de vida y en ese empeño deben de colaborar todas las comunidades autónomas, y cuando escribo "todas" me refiero a TODAS sin excepción.

Para eso el Gobierno, que otra cosa no, pero tiene un montón de ministros, debería de hacer un plan, junto a las comunidades autónomas, para dar respuesta a esa crisis humanitaria que se vive en Canarias y que afecta en primer lugar a los niños y adolescentes.

¿A qué esperan? Y a qué espera Alberto Núñez Feijóo para dejar de actuar como un pusilánime cualquiera.