Luis del Val.- Asomarse al exterior

MADRID, 10 Jun. (OTR/PRESS) -

En los trenes de mi infancia, donde las ventanillas no eran fijas y el aire acondicionado se había inventado, pero no había llegado a España, había un cartel ineludible que avisaba "es peligroso asomarse al exterior". El exterior siempre está lleno de peligros, sea el exterior de un vehículo, el exterior de nuestra casa, y no digamos el exterior de un país.

Pedro I, El Mentiroso, no sólo se ha asomado al exterior, sino que se ha paseado por países que desconocía, con la soberbia petulante de quien piensa que, si en el barrio en el que manda tiene bula, no le van a toser en otros barrios. Y el desastre que ha causado para España, en el Norte de África, tardaremos tiempo en repararlo. Y costará dinero. De momento, anteayer, llegaron a Baleares 100 inmigrantes argelinos, repartidos en un puñado de pateras. Ignoro los que llegaron ayer y los que llegarán hoy, pero a una media de 100 inmigrantes ilegales diarios, en tres meses podrán ser cerca de 10.000 ilegales a final de la temporada de verano. Argelia, además, no admite devoluciones. ¿Qué van a hacer?

A juzgar por la expresión del ministro de Asuntos Exteriores, que parecía haber salido de una primera clase intensiva de zumba de dos horas, más vale que no tome ninguna iniciativa. Hay que reconocer que se enteró de la ruptura del tratado de amistad por parte de Argelia, unos minutos después que los periodistas. También hay que reconocer que su colega argelino se enteró de que España cambiaba de postura sobre el Sahara, también después de que se enteraran los periodistas de su país. Donde las dan las toman, y esa declaración gubernamental de que se había comunicado previamente a Argelia fue una mentira más de estos tontos conteporáneos que creen que, si es de noche, se hace de día si lo asegura el presidente un par de veces.

Todos los países importantes, todos, cambian de gobierno, pero no suelen cambiar, dando bandazos, en la política exterior. Y, cuando lo hacen, dejan de ser serios. Ya solo nos faltan los miles de inmigrantes que nos enviará Biden, a cambio de que "El Trolas" se pueda hacer una foto con él, sin parecer que la mendiga.