Luis del Val.- Extremadura y la ópera

MADRID 14 Ene. (OTR/PRESS) -

Es digno de elogio el esfuerzo de la Diputación Provincial de Badajoz por divulgar los valores de la ópera, y es una lástima que la desconfianza de los demás ponga en tela de juicio la capacidad de la persona designada, David Azagra, nombre artístico de David Sánchez Pérez-Castejón, no pudiendo concentrarse en su labor, debido a una querella que su hermano -el presidente del Gobierno- supone que es injusta y maliciosa.

Confieso que, en mis últimos viajes por Extremadura, no reparé en el disgusto por la falta de ópera de los extremeños, debido a mi falta de sensibilidad, que no le falta al presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, quien advirtió ese anhelo por la ópera que los demás no percibíamos, y puso en marcha el fichaje del artista y músico, David Azagra.

Es cierto que los dos primeros intentos han sido un fracaso, pero con el nuevo presupuesto, de casi trescientos mil euros, para la puesta en escena de una ópera, que se representará nada menos que dos veces, se lograrán los objetivos del PSOE extremeño y, además, neutralizará un antiguo tópico de que para los socialistas la ópera es burguesa y de derechas. Ese empeño en divulgar los valores de la ópera me parece una renovación socialista, que será difícil de olvidar.

Y eso es lo que importa: el objetivo cultural. Importa menos que el artista tenga su domicilio en Portugal, y que no sepa dónde esta su despacho. Un artista necesita pensar, no acudir todos los días a un despacho en Badajoz y, al pasear por la calle San Juan, o contemplar un atardecer desde el Puente Viejo, que los pacenses le distrajeran de sus reflexiones artísticas. Está mejor en Portugal, pensando y creando en la puesta en escena de ese montaje operístico, que en los ambientes culturales se aguarda con impaciencia. Prueba de su exquisita sensibilidad es el nombre artístico -Azagra- que procede del único pueblo navarro cuyo nombre tiene procedencia árabe. Azagra, como nombre artístico; Madrid como lugar de nacimiento; Moscú como formación musical; Extremadura como origen de una nómina mensual; y Portugal para poder pensar y crear. ¡Quién sabe si Extremadura, hasta ahora tierra de conquistadores, no se despierta como un ejemplo de afición operística! Y sería gracias a ese gran artista, David Sánchez Pérez Castejón, hermano de Pedro I, El Mentiroso.