Luis del Val.- También la seguridad nacional

MADRID 28 Ene. (OTR/PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha puesto el chaleco de mayordomo, que le han confeccionado en Moncloa, y abre las puertas de las Comunidades Autónomas a las que viaja, y dice con mucho respeto: "Señores: la normalidad está servida". Es un presidente que puede trasladarse a una comunidad autónoma de España con naturalidad, sin que le produzcan esas náuseas que suelen sufrir la mayoría de los secesionistas cuando tienen que conversar con gente tan inferior como los españoles.

¿Y qué es la normalidad? La normalidad es que, excepto el banco Sabadell -y por razones tácticas de la OPA del BBVA- más de 7.000 empresas no han retornado el domicilio fiscal a Cataluña. La normalidad es que se sigue incumpliendo la sentencia del 25% de la enseñanza en español; la normalidad es que sigue habiendo espías en los colegios que no son de pago -es decir, donde NO van los hijos y nietos de los secesionistas-; la normalidad es que se sigue acosando a funcionarios que no demuestran un entusiasmo separatista, y se humilla y se persigue a asociaciones que defienden el uso de la lengua de España, o sea, del Estado, como les gusta decir a quienes el término "España" les produce trastornos estomacales. Y la normalidad, dentro de nada, va a ser -¡ta-ta-ta-chán!- que las fronteras de España, situadas en Cataluña, serán vigiladas por los mossos de Esquadra, despachando a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Son esos mossos de Esquadra que vigilaban al Prófugo más famoso de Europa, dio un mitin en Cataluña, se dio un paseo, y se marchó fuera, sin que los mossos supieran cómo lo hizo.

Me imagino que los grupos terroristas, al enterarse de la noticia, comenzarán a planificar que los Pirineos catalanes, y los puertos que van desde Por Bou hasta Tarragona, conviene desecharlos y evitar por allí la entrada de material explosivo o personas, porque se imaginarán que el cambio ha sido debido a la la falta de experiencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Espero que, muy pronto, la Ertzainza reclame el control -desde Irún a Col d'Ispéguy- también para despachar a la Guardia Civil y Policía Nacional, y hacerse con el control de fronteras. Esto parece que también es recuperar la normalidad.