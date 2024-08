Victoria Lafora.- ¿Qué haces, Zapatero?

MADRID, 8 Ago. (OTR/PRESS) -

Desde la celebración de las elecciones en Venezuela, con Maduro autonombrándose ganador y sin dar a conocer las actas con los resultados electorales, Rodriguez Zapatero, el expresidente español que acudió como observador, ha guardado un injustificable silencio ante el clamor internacional de fraude electoral.

Si se confirma la información del diario mejicano "La política online" de que está presiónando a dirigentes del Grupo de Puebla (donde se dan cita los mandatarios progresistas de América Latina) para que no denuncien el fraude, su labor de lobby a favor del régimen represor y populista de Venezuela superará todos los límites éticos y democráticos.

Dirigentes socialistas, de los que todavía se atreven a hablar, (de uno de los valedores más importantes de Pedro Sánchez) aseguran que el régimen bolivariano se ha convertido en una de sus principales fuentes de ingresos. Su silencio, el de Zapatero, es tanto más reprobable sabiendo que la represión de Maduro frente a las protestas ciudadanas ha costado la vida a veinticinco personas y más de dos mil están detenidos en dos nuevos centros de internamiento. ¿Un demócrata no tiene nada que decir ante estos atentados a los derechos humanos?

Menos mal que algunos presidentes de América del Sur son inmunes a sus presiones y así Gabriel Bóric, de Chile, ha denunciado el fraude y la vicepresidenta de Maduro, la famosa Delcy, que aterrizó en Barajas y fue recibida por Abalos con su guardaespaldas Koldo, le ha acusado de "ser seguidor oculto de Pinochet". Boric es la prueba de que la izquierda no ha perdido el norte por intereses espureos. No parecen gustarle mucho a Felipe González los tejemanejes de Zapatero y, en una entrevista reciente, dijo: "yo no hago lobby en la UE como Zapatero a favor de violadores de derechos humanos". Y recordó que el último Gobierno de Zapatero con la terrible crisis económica que no supo abordar llevó al PP a Moncloa con mayoría absoluta.

Pero, volviendo a Venezuela y a hoy, Zapatero no ha querido apoyar la declaración del responsable dominicano, Lionel Fernández, el colombiano Ernesto Samper, Naciones Unidas o el Centro Carter, que exigen la publicación de las actas custodiadas por orden de Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas. Curiosamente Pedro Sánchez si ha solicitado con otros Gobiernos europeos que se hagan públicas las actas de las votaciones. Aquí hay gato encerrado y huele a dinero sucio.