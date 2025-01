Victoria Lafora.- El paseíllo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cabalgata de Reyes ha dado paso, casi sin transición, al paseíllo camino de los juzgados de políticos del Gobierno y la oposición. Abrió la senda, este miércoles, el jefe del Gabinete de Ayuso (y máxima autoridad en la sombra), Miguel ángel Rodríguez. Es solo un testigo más en la causa que se sigue en el Supremo contra el Fiscal General del Estado, por la filtración del intento de pacto con hacienda del novio de la presidenta madrileña. Ya, al salir, no se recató en afirmar, categórico, que "el caso del Fiscal va pa'lante", añadiendo su deseo de que Garcia Ortiz sea condenado de manera ejemplar.

La larga sombra de la mano de Rodriguez, que ha conseguido convertir el presunto fraude fiscal en el "escándalo" de la Fiscalía, ya es conocida. Así como su habilidad para hacer que Ayuso sea la principal competidora de Feijoo por el liderazgo. Pero es que Garcia Ortiz, máximo responsable de la fiscalía general, lo tiene complicado. El magistrado instructor en el Supremo de su causa ha pedido a la UCO que recuperen los mensajes borrados de uno de los dos teléfonos, tras descubrir la Guardia Civil que cambió de terminal justo el día en que fue imputado.

Y, aunque fue incluso un día antes, cuando sus Majestades ponían rumbo a Oriente con sus camellos, tan destacada fecha no libró al antaño todopoderoso, Francisco Álvarez Cascos, de sentarse en el banquillo, acusado de un delito continuado de apropiación indebida. Curiosamente, han sido los actuales dirigentes del partido que él fundó, Foro Asturias, los que le acusan de haber cargado al partido gastos personales, como las entradas para sus hijos en la Copa David y cientos mas. Pero, el "general secretario", como le llamaban en el PP en su etapa de poder, no suele arredrarse fácilmente y ha calificado de "ridículas" todas las acusaciones. Explicando que Foro Asturias pagó las entradas del tenis de sus hijos porque "es muy importante políticamente dar imagen de unidad familiar".

Y otro que está a punto de emprender el paseíllo es el exdiputado socialista José Luis Abalos. El magistrado que lleva el caso en la sala penal del Supremo ha rechazado el recurso contra el auto que pedía su suplicatorio al Congreso. El motivo es que existen indicios que no son "meras o simples sospechas". Al parecer, hay más datos que no únicamente las declaraciones de Aldama. El congreso concederá, sin ningún tipo de duda, el suplicatorio, porque el PSOE no quiere mancharse las manos con un ex dirigente al que considera amortizado y por el riesgo de contaminación. Bastante tienen en Moncloa con las investigaciones judiciales de Begoña Gomez y el hermano de Sánchez.

Mientras, Luis Barcenas está ya en libertad condicional, al cumplir las dos terceras partes de su condena. El ex tesorero del PP fue condenado por el caso Gurtel en el Supremo a veintinueve años de cárcel, pero, desde diciembre de 2022, gozaba de un régimen de semi libertad. Pasan los gobiernos y nadie aprende en causa ajena. O, a lo peor, es que piensan que nunca les van a pillar.