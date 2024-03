Google confirma que llevará Gemini Nano a Pixel 8

MADRID, 29 Mar. (Portaltic/EP) -

Google ha confirmado que el modelo de Inteligencia Artificial (IA) generativa Gemini Nano también llegará a la versión estándar de la familia de 'smartphones' Pixel 8 en los próximos meses, previsiblemente a partir de junio.

Gemini Nano es la versión más pequeña de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés) de Google, y está optimizada para ejecutar la IA generativa directamente en el dispositivo, como ya hace en Pixel 8 Pro y la serie Galaxy S24 de Samsung.

Si bien este modelo optimizado irá llegando a más dispositivos Android a finales de año gracias a la solución AICore, que crea la infraestructura necesaria para integrar Nano en un móvil sin necesidad de conectarse a la nube, la firma comentó a principios de este mes que este LLM no llegaría a Pixel 8.

Según adelantó en el espacio de preguntas y respuestas de The Android Show, Gemini Nano no sería viable para el modelo estándar de su última familia de móviles debido a una serie de "limitaciones de hardware", que en su momento no detalló.

Tanto Pixel 8 Pro como Pixel 8 están equipados con el procesador Tensor G3, de modo que la única diferencia entre ambos se centra en su memoria RAM, ya que el modelo estándar dispone de 4 GB, frente a las 8 GB del Pro.

El vicepresidente de dispositivos y servicios de 'software' de Google, Seang Chau, ha confirmado ahora que este LLM adaptado a 'smartphones' sí llegará finalmente a Pixel 8, que al igual que el modelo más avanzado.

Así lo ha indicado en Made by Google Podcast, donde ha avanzado que esta herramienta llegará en los próximos meses, previsiblemente en junio, cuando se espera que la firma lance nuevas funcionalidades con Android 14 QPR3, tal y como haa comentado 9to5Google.

En esta vista previa para desarrolladores, por tanto, este dispositivo contará con opciones como la de 'Resumen' en la herramienta de grabadora o Gboard Smart Reply, para ofrecer respuesas inteligentes a modo de conversación.