Samsung lleva a más personas la IA intuitiva con los nuevos Galaxy A57 5G y A37 5G

Nuevos Galaxy A57 5G y A37 5G - SAMSUNG

MADRID, 25 Mar. (Portaltic/EP) -

Samsung ha anunciado los nuevos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G, los nuevos integrantes de la Galaxy A que ponen al alcance de más usuarios las capacidades de una inteligencia artificial (IA) intuitiva que simplifica las tareas del día a día.

Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G están diseñados para durar, y para ello ofrecen hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo y soporte de seguridad. Los dos modelos llegarán a España a partir del 10 de abril, y estarán disponibles en distintos colores: Galaxy A57 5G en azul oscuro, gris, azul claro y lila, mientras que Galaxy A37 5G podrá encontrarse en verde oscuro, gris, lavanda y blanco.

La compañía ha destacado que estos dos modelos, pertenecientes a su gama media, son un "reflejo del compromiso constante con la democratización de la IA". Llegan de serie con el sistema One UI 8.5, que incorpora nuevas funciones a través de lo que la compañía llama "inteligencia alucinante", con el objetivo de "ayudar a las personas a hacer más cosas con facilidad y descubrir nuevas formas de crear y mantener la productividad".

Entre las funciones inteligentes se incluye la 'Transcripción de voz', una novedad dentro de la aplicación 'Grabadora de voz', que pasa a texto, e incluso traduce, reuniones, clases o llamadas.

'Selección con IA', a la que se accede con una pulsación prolongada en el panel lateral, muestra acciones relevantes directamente en la pantalla para extraer texto o crear contenido, y admite las acciones de arrastrar y soltar en la disposición de ventana múltiple, para mover imágenes a 'Notas de Samsung' o al 'Editor de fotos'.

La edición de fotos también aprovecha la IA, con funciones como 'Borrador de objetos' y 'Filtros' y 'Sugerencias de edición'. El modelo Galaxy A57 5G cuenta, además, con 'Mejor cara' y 'Recorte automático'. A estas herramientas se suma 'Rodea para buscar', de Google, y con agentes diseñados para simplificar las tareas cotidianas, ya sea con Bixby o con Gemini.

FOTOS Y VÍDEOS NÍTIDOS DE DÍA Y DE NOCHE

La integración de la IA también contribuye a mejorar el rendimiento de la cámara, que en el caso de los 'smartphones' Galaxy A57 5G y A37 5G se traduce en "imágenes más luminosas y nítidas", un resultado que en el que también participan el 'hardware' de cámara actualizado y un procesador de señal de imagen (ISP) mejorado.

Los dos dispositivos cuentan con un sistema de triple cámara, liderado por un sensor principal de 50 MP. Para las escenas que requieren una perspectiva más amplia, incorporan un objetivo súper gran angular, mientras que la lente macro de 5 MP revela los detalles más finos de cerca.

A nivel de funciones, integran 'Nightography', de fotografía y grabación de vídeo nocturnos, así como el reconocimiento de sujetos y la optimización de escenas basados en IA. Galaxy A57 5G, además, ofrece un procesamiento de imagen mejorado que realza los detalles y reduce el ruido.

DISEÑO Y RENDIMIENTO

Samsung ha destacado el "desempeño superior" de Galaxy A57 5G, que combina con un diseño "más elegante y ligero", en el que ha integrado una batería de 5.000 mAh, que da autonomía para hasta dos días de uso, la misma capacidad que ofrece A37 5G.

La carga rápida Super Fast Charging 2.0 alcanza hasta el 60 por ciento en 30 minutos, mientras que una cámara de vapor un 13 por ciento más grande ayuda a mantener el rendimiento durante sesiones prolongadas de juego o grabación.

Los dos dispositivos están diseñados para el uso diario, y por ello cuentan con certificación IP68, de resistencia frente a agua y polvo.

Están disponibles en distintas configuraciones de memoria. Así, Galaxy A57 5G ofrece 8GB o 12GB de RAM y 128GB, 256GB o 512GB de almacenamiento, mientras que A37 5G llega con 6GB, 8GB o 12GB de RAM y una capacidad interna de 128GB o 256GB.