La tecnología más 'premium' para subir el nivel de las cenas navideñas

The Smart Oven Air Fryer - SAGE APPLIANCES

MADRID, 17 Nov. (EDIZIONES/Portaltic) -

Las épocas navideñas están siempre plagadas de encuentros con amigos y familiares en los que la comida es protagonista. En estas fechas muchos españoles pasan más tiempo que nunca en sus cocinas y la tecnología juega un papel cada vez más importante.

Por ello, Sage Appliances ha mostrado algunos de sus electrodomésticos de cocina inteligentes, con los que pretende "ayudar a preparar platos tradicionales y modernos, así como deliciosos cafés, de forma sencilla".

Uno de los productos más destacados de la marca es The Smart Oven Air Fryer, un pequeño horno que también hace las funciones de freidora de aire. Las temperaturas más altas combinadas con superconvección (flujos de aire optimizados al máximo) garantizan unos resultados especialmente crujientes.

Su sistema inteligente Element iQ dirige el calor exactamente donde se necesita, ayudando a reducir el tiempo de cocción hasta un 30 por ciento. Los algoritmos inteligentes y su sistema de detección y el control de temperatura digital PID eliminan los puntos fríos para garantizar una cocción más precisa.

Otro de los productos de Sage Appliances que han llegado al mercado español es la Combi Wave 3 en 1. Se trata de una combinación de varios aparatos en un mismo dispositivo: una freidora de aire, un horno de convección y un microondas, equipado asimismo con el ya citado sistema Element iQ para proporcionar una distribución inteligente del calor.

"Desde el codillo hasta el cochinillo y desde el besugo al horno hasta el pavo asado, los españoles pueden preparar sus platos navideños favoritos a gusto y con resultados profesionales", afirman desde la compañía.

Aunque si hay algo que no puede faltar tras unas copiosas comidas es un café. Esta compañía de origen australiano es experta en cafeteras 'premium', que van desde la The Barista Express Impress -disponible por 829 euros- a su 'tope de gama', The Oracle Touch, que roza los 2.600 euros.

Los cafeteros más expertos encontrarán en The Oracle Touch una máquina similar a la de un bar, con una pantalla táctil de fácil lectura que permite preparar una amplia gama de cafés especiales en sólo tres pasos: moler, extraer y texturizar. Además, los usuarios pueden incluso añadir sus propias creaciones a los preajustes y guardarlas con su nombre. La máquina perfecta para los amantes del café.