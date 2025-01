OpenAI integra o1 en Canvas y lleva este asistente de programación a la app de ChatGPT para MacOS

MADRID, 27 Ene. (Portaltic/EP) -

OpenAI ha anunciado la integración del asistente de programación Canvas con el modelo de inteligencia artificial o1, que está disponible desde diciembre con capacidades de razonamiento mejoradas.

La interfaz para trabajar con ChatGPT de manera colaborativa en proyectos de redacción y programación, Canvas, se construyó inicialmente GPT-4, pero desde este fin de semana cuenta con soporte para o1.

La firma tecnológica ha anunciado que Canvas con o1 dentro de las suscripciones Pro, Plus y Team, y en un par de semanas también podrá encontrarse en Enterprise y Edu, como indica en una publicación en X (antigua Twitter).

Canvas with o1 is available to Pro, Plus, and Team users.



React/HTML code rendering is available to Pro, Plus, Team, and Free users.



Both updates will roll out to Enterprise and Edu in a couple weeks.