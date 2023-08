X (Twitter) eliminará la función de bloqueo, pese a que es un requisito de las políticas de Google Play y Apple Store

MADRID, 21 Ago. (Portaltic/EP) -

El propietario de X (Twitter), Elon Musk, ha anunciado que la plataforma eliminará la posibilidad de bloquear a otros usuarios, a excepción de los mensajes directos (DM), a pesar de que esta función es un requisito dentro de las políticas de las tiendas de aplicaciones como Google Play y Apple Store.

La red social dispone de una función que permite bloquear a otras cuentas como una herramienta de seguridad frente al resto de usuarios o para filtrar el contenido que no se desea ver en el 'feed'. Así, tal y como explica la plataforma en su página de ayuda, se trata de una forma de controlar la manera en la que los usuarios interactúan, permitiendo "restringir la capacidad de otras cuentas de contactar, ver los 'tuits' y seguir al usuario".

Sin embargo, tal y como compartió Elon Musk el pasado viernes a través de X (Twitter), el bloqueo a otras cuentas "se eliminará como una 'característica', a excepción de los DM", al tiempo que manifestó que es una función que "no tiene sentido". Con esta postura coincide el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, que apuesta por la opción de silenciar.

Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs