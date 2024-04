X (Twitter) expande el acceso a su 'chatbot' Grok para los suscriptores Premium de la red social

MADRID, 8 Abr. (Portaltic/EP) -

X (antigua Twitter) ha comenzado a expandir el acceso a su 'chatbot' Grok, impulsado por Inteligencia Artificial (IA) generativa, para los usuarios suscritos a la versión Premium de la red social, de manera que más cuentas puedan interaccionar con esta IA y recibir sus respuestas "ingeniosas" y con humor.

La plataforma propiedad de Elon Musk presentó a Grok en noviembre del pasado año, cuando indicó que se trata de un modelo de IA generativa que responde a las preguntas de los usuarios en tiempo real "con un poco de ingenio" y con humor. Asimismo, detalló que el 'chatbot' está inspirado en la novela 'Guía del autoestopista galáctico', por lo que, según añadió, responderá "casi cualquier cosa" e, incluso, sugerirá qué preguntas hacer.

Tras ello, X comenzó a introducir pruebas en el nivel de suscripción Premium+ de la red social y, más tarde, el pasado mes de mazo, la compañía publicó el modelo y la arquitectura de Grok en un repositorio de GitHub, y aseguró que su modelo de lenguaje grande (LLM, por sus siglas en inglés) Grok-1 ha sido entrenado desde cero y con "una gran cantidad de datos".

Ahora, tal y como ya adelantó recientemente, X ha expandido el acceso al 'chatbot' Grok para los usuarios suscritos a la versión Premium de la red social, que se unen a aquellas cuentas con nivel Premium+ que ya podían interactuar con la IA.

Así lo ha dado a conocer la plataforma a través de su web de Centro de ayuda, en la que ha explicado que la suscripción Premium ya incluye el acceso al 'chatbot' "El acceso a Grok está actualmente limitado a suscriptores Premium y Premium+ en territorios limitados", ha detallado la compañía.

De esta forma, la red social de Musk facilita la interacción a más usuarios con su IA generativa Grok, que se caracteriza por responder preguntas en tiempo real a través del conocimiento adquirido en la propia red social.

Incluso, según explicó la división dedicada a la IA en Xcorp en una publicación de X, Grok también responderá "preguntas interesantes que son rechazadas por la mayoría de los demás sistemas de IA", y lo hará "con un poco de ingenio" y "una vena rebelde".

Announcing Grok!



Grok is an AI modeled after the Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, so intended to answer almost anything and, far harder, even suggest what questions to ask!



