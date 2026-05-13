El CNI refuerza el escudo digital frente a las ciberamenazas: "Es una guerra silenciosa permanente"

Archivo - La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)Esperanza Casteleiro - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, ha trasladado este miércoles que el Centro Criptológico Nacional (CCN) tiene la vista puesta en el reforzamiento del escudo digital de España frente a las ciberamenazas, porque en el ciberespacio se libra "una guerra permanente silenciosa" con un "potencial tremendamente peligroso".

Así lo ha hecho en la inauguración de la jornada 'Ciberseguridad: España ante el desafío de la guerra híbrida', organizada por Infodefensa, donde ha advertido de que el ciberespacio se ha convertido en un "escenario de competencia e influencia" que acoge "agresiones". "Un conflicto constante" que implica el robo de información, el condicionamiento de decisiones y que está erosionando la confianza social, ha enumerado.

Ante ello, Casteleiro ha precisado que el CCN trabaja en el "objetivo claro" de "reforzar el escudo digital", una herramienta transversal a todos los actores implicados y que "combina talento y cooperación", "protege, detecta y responde" a las ciberamenazas y "se actualiza de manera constante para detectar nuevas en un mundo cada vez más conectado".

La directora del CNI ha explicado que el escudo digital, que ha insistido en describir como "arquitectura de protección común", se articula sobre cuatro capacidades estratégicas: la inteligencia de las ciberamenazas, la resiliencia de los activos nacionales y la neutralización de la ciberamenaza. Para ello, se apoya en la Inteligencia Artificial, las tecnologías cuánticas y el entrenamiento y la simulación.