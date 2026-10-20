España destinará personal al Cuartel General de la OTAN para contribuir a la misión en Finlandia para proteger el Ártico

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

España contribuirá a la misión de la OTAN en Finlandia para proteger el Ártico ante Rusia con personal desplegado en el Cuartel General de la OTAN, situado en Mons, Bélgica, ha anunciado este martes el Ministerio de Defensa.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X', el departamento que dirige Margarita Robles ha especificado que el objetivo del personal desplegado en el Cuartel General de la OTAN, que se encarga del mando de la misión, será "ofrecer apoyo y coordinación para el desarrollo de las operaciones previstas en zona".

El presidente, Pedro Sánchez, anunció en la Cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) de julio que España se sumaría a la misión en Finlandia, que ingresó en la Alianza en 2023, pero aplazó para septiembre la decisión sobre cómo se concretaría la participación de nuestro país.

La misión implica el traslado a Finlandia del grupo de batalla sueco hasta ahora instalado en Boden --unos 600 militares-- y la entrega del mando del cuartel multinacional de Rovaniemi al comandante del Mando Supremo Aliado para Europa de la OTAN, el general Alexus G. Grynkewich. Consistirá en entrenamientos, ejercicios y operaciones en la región Euro Atlántica y se comprometen a reforzar las capacidades de mando y control así como priorizar las inversiones en esta materia.

En total, participan una decena de países aliados: Canadá, Dinamarca, la propia Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido, para aumentar su responsabilidad en la defensa del Atlántico Norte, el Báltico y el Océano Ártico.