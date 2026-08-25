Actualizado 25/08/2026 14:34

Robles recalca que Ceuta y Melilla "son España e intocables" y garantiza "firmeza" ante vulneraciones de la soberanía

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Aprovecha su comparecencia en el Congreso para pedir disculpas a los ceutíes que hayan podido sentirse "abandonados" en esta crisis

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una comparecencia ante la Comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados, a 25 de agosto de 2026, en Madrid (España).
La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una comparecencia ante la Comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados, a 25 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

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 Aprovecha su comparecencia en el Congreso para pedir disculpas a los ceutíes que hayan podido sentirse "abandonados" en esta crisis

    MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

   La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recalcado este martes en el Congreso que Ceuta y Melilla "son España e intocables" y ha advertido de que las vulneraciones a la soberanía nacional serán respondidas "con firmeza".

   En su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso para abordar la crisis derivada de la entrada masiva a Ceuta de inmigrantes procedentes de Marruecos a finales de julio, la titular de la cartera de Defensa ha insistido en que "es esencial que nadie siempre la menor duda" sobre la españolidad de Ceuta y Melilla, y ha repetido en varias ocasiones "para que no quede ninguna duda" que las ciudades autónomas "son España" e "intocables".

   "No es que sean españolas, son españolísimas, y no vamos a permitir que sus valores de convivencia y tolerancia se pongan en peligro o discusión", ha señalado Robles. Así, ha advertido de que "cualquier agresión o intento de agresión" lo son contra "España entera", insistiendo en que la soberanía y la integridad territorial española "son intocables".

   Robles ha abundado en que la soberanía territorial y la seguridad de los ciudadanos españoles son responsabilidad del Estado y ha garantizado de que vulneraciones de las mismas serán respondidas "con firmeza", pero siempre con arreglo a la legalidad.

   La ministra ha eludido en este punto mencionar a Marruecos, como sí hizo en declaraciones posteriores a la entrada masiva, cuando pidió a Rabat "no tocar" a Ceuta y Melilla, a diferencia del resto de miembros del Ejecutivo, que mantienen que el país vecino es un socio "fiable" y "leal".

UTILIZAR LA CRISIS CON FINALIDAD POLÍTICA

   "No nos engañemos: hay muchas cuestiones que tardarán tiempo en saberse y otras que incluso no llegaremos a conocer", ha indicado la ministra. A renglón seguido, ha aludido a "actores interesados que probablemente hayan favorecido esta crisis o estén utilizándola con una clara finalidad política de desestabilización de España y la UE".

    Además, ha mencionado la "constatación de la proliferación de ataques y amenazas híbridas" que "hacen más necesario que nunca el refuerzo de una actuación conjunta de las sociedades democráticas en defensa de los valores y del respeto a la vida y dignidad de todos los seres humanos".

    Robles ha pedido que la UE continúe teniendo un "papel esencial" en este ámbito, junto a las fuerzas policiales, los servicios de inteligencia y las autoridades judiciales con el objetivo "luchar contra la delincuencia organizada y contra las mafias que trafican con seres humanos". Además, ha defendido la ayuda económica y social a los países emisores de esta inmigración para atajar las circunstancias que les mueven.

HAY QUE TRABAJAR CON MARRUECOS 

   "Europa y Marruecos, como países que comparten frontera, deben continuar trabajando conjuntamente y sin regatear medios ni esfuerzos para tajar la inmigración irregular", se ha limitado a señalar la ministra, que ha incidido en que "lo sucedido el 30 de julio no puede volver a ocurrir".

   Por otra parte, Robles ha querido disculparse con los ciudadanos ceutíes que hayan podido sentirse "abandonados" o "no lo suficiementemente acompañados" en el marco de la crisis.

   La ministra ha reconocido la "angustia" que han podido sentir y les ha trasladado su "empatía". "Quiero decirles que no están abandonados y no lo van a estar, que no se sientan así", ha rematado. 

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Vídeo: Robles reafirma que Ceuta y Melilla "son España e intocables"

Duración: 11:02

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