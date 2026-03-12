El Consejo de Consumidores y Usuarios avisa de la "parálisis" en la que están normas "fundamentales" para los ciudadanos

Archivo - El ministro de Derecho Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, atiende a los medios antes de reunirse con representantes del CCU (Consejo de Consumidores y Usuarios), en la sede del Ministerio, a 5 de febrero de 2025, en Madrid (España - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) ha alertado este jueves sobre la "parálisis" en la que, a su juicio, se encuentran diferentes normativas "fundamentales para garantizar la protección de la ciudadanía frente a las prácticas comerciales desleales".

Así lo ha advertido la organización con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor que se celebra el 15 de marzo.

El CCU valora la aprobación el pasado año de la Ley 10/2025, de 26 de diciembre, por la que se regulan los servicios de atención a la clientela. "No es solo una norma técnica: es el reconocimiento de algo tan básico como el derecho a ser atendidos en un plazo razonable y con garantías y un avance hacia un trato más cercano, claro y justo", ha señalado.

Sin embargo, ha advertido de que siguen pendientes el desarrollo de la regulación de facilite la interposición de Acciones Colectivas por parte de los consumidores; la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero; la Ley de Consumo Sostenible; y otras normas destinadas a garantizar la protección de los usuarios en el entorno digital.