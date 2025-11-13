Facua lamenta que la Ley de la Clientela no incorpore indemnizaciones para usuarios que sufran su incumplimiento

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Facua-Consumidores en Acción ha lamentado este jueves que la Ley de Servicios de Atención a la Clientela aprobada este jueves en el Congreso no incorpore indemnizaciones para los usuarios que sufran su incumplimiento.

"El derecho de resarcimiento es una reivindicación histórica de la asociación que el grupo Sumar incorporó como enmienda, pero que finalmente no ha contado con el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios", ha señalado en un comunicado.

En este sentido, la organización ha advertido de que no fijar indemnizaciones "puede convertir en papel mojado una parte esencial de su articulado" y ha instado a las fuerzas políticas que han votado en contra de la enmienda a apoyarla en su tramitación en el Senado.

En cambio, Facua se ha mostrado satisfecha con la regulación del spam telefónico y con la obligación de que las empresas informen de la totalidad del precio desde el principio de la transacción para evitar que desagreguen cifras en distintos momentos del proceso de compra.