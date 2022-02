El Gobierno y sus socios reprochan al PP que pida suprimir el Ministerio de Consumo con "manipulación" y 'Fake News'

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE, Unidas Podemos y algunos socios parlamentarios del Gobierno, como Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), han recriminado al Partido Popular (PP) que haya llevado este martes al Congreso una iniciativa para pedir la supresión del Ministerio de Consumo con la "manipulación", la "mentira" y las 'Fake News'.

En concreto, el Pleno del Congreso ha abordado esta tarde una proposición no de ley de los 'populares', que ha defendido la diputada Carmen Riolobos argumentando que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, es "irresponsable, incompetente" y "no defiende a los consumidores, sino que crea problemas, no tiene agenda ni casi actividad y se ha empeñado en dañar la reputación de sectores estratégicos que son importantísimos para la creación de empleo" en España.

Según ha explicado Riolobos, "la gota que ha colmado el vaso" ha sido el caso de 'The Guardian', en alusión a la entrevista que concedió Garzón al diario británico, en la que abordaba la cuestión de la ganadería intensiva y las macrogranjas.

"El ministro más dañino de Sánchez ha desacreditado internacionalmente a la mejor carne del mundo, que es la carne española, de altísimo valor nutritivo, y ha puesto en pie de guerra a ganaderos, veterinarios, industria agroalimentaria, comunidades autónomas y hasta ayuntamientos", ha dicho la diputada del PP.

Ante estas palabras, el diputado socialista por la provincia de Cádiz, José Ramón Ortega, ha defendido la labor del ministro al frente de la cartera de Consumo y, al mismo tiempo, ha criticado la gestión de la 'popular' Ana Mato en esta materia. "Lo que hay que suprimir no es la política de consumo de este Gobierno, sino la deslealtad y los bulos de una oposición absolutamente destructiva", ha recalcado.

El secretario de Estado para la Agenda 2030 y diputado de Unidas Podemos (UP), Enrique Santiago, ha asegurado que el Partido Popular y Vox piden la supresión del Ministerio de Consumo "utilizando un bulo lanzado contra el ministro Alberto Garzón, un bulo que ha sido desmontado por mucho que insistan en reincidir en la mentira".

Desde el PNV, Joseba Andoni Agirretxea ha asegurado que, aunque discrepan con Garzón en muchas cosas, "este es un acto electoral más del PP" que responde a sus propios intereses partidistas y ha agregado: "A nosotros no nos metan en este barrizal. Es un problema suyo".

El diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, ha recriminado al PP y a Vox que "se rasgan las vestiduras por una polémica artificial que siguen alimentando por unas declaraciones de un ministro a un periódico extranjero". "Utilizan estas declaraciones como arma electoral de una manera absolutamente inmoral", ha criticado.

Para Iñaki Ruiz de Pinedo, diputado de EH Bildu, esta moción y los alegatos "sirven realmente para vivir un ejemplo de lo que es una práctica de manipulación y de la mentira". "Piden suprimir el Ministerio de Consumo porque dicen que, desde su creación, se ha envuelto en polémicas dañinas y escandalosas. He hecho un ejercicio de memoria yendo a la hemeroteca para contrastar sus argumentos y lo que he encontrado es que han sido ustedes, señorías del PP, las que han montado en todos los casos, el escándalo manipulador", ha declarado.

En la misma línea, la portavoz de ERC, Pilar Vallugera, ha afirmado que el tema de la ganadería era una "fake news", que han utilizado y que el ministro "no dijo eso". Además, ha señalado que es la forma "habitual" con la que trabaja la derecha y la ultraderecha, y ha añadido que "algunas" de las intervenciones del ministro Alberto Garzón, "simplemente, eran verdad".

Por contra, Vox, UPN, Foro Asturias y Ciudadanos han apoyado la propuesta de supresión del Ministerio de Consumo. El diputado de Ciudadanos, Guillermo Díaz, considera, "por razones de origen, que este Ministerio debe ser suprimido". "Se lo pueden ahorrar los españoles. Tampoco es un Ministerio que haya demostrado mucha solvencia cuando la factura energética estaba absolutamente disparada", ha subrayado.

Finalmente, el diputado de Vox, Ricardo Chamorro, ha defendido una enmienda --rechazada por el PP--, en la que proponía eliminar tres vicepresidencias del Ejecutivo y diez ministerios. Además, ha tachado de "impresentables" las declaraciones del ministro "comunista totalitario" Garzón.