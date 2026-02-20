OCU pide a las administraciones "máxima urgencia" para concretar las ayudas a los afectados por las borrascas

Imagen de zonas de Grazalema (Cádiz) afectadas por las borrascas. - Nacho Frade - Europa Press

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha solicitado al Gobierno la "máxima urgencia" en la activación y tramitación efectiva de las ayudas económicas destinadas a paliar los daños causados por las borrascas que han afectado especialmente a Andalucía y Extremadura.

La OCU ha advertido de que el decreto aprobado por el Gobierno reconoce oficialmente la necesidad de adoptar medidas extraordinarias y ha habilitado un marco general de ayudas económicas, fiscales y laborales para los damnificados, pero no establece plazos concretos ni importes detallados, "remitiendo su puesta en marcha a posteriores resoluciones técnicas y administrativas".

La entidad considera imprescindible que el Gobierno y las administraciones competentes aceleren la publicación de las convocatorias necesarias para que los afectados puedan acceder a las ayudas, subvenciones y beneficios fiscales anunciados. En el decreto se indica que todo ello dependerá de valoraciones técnicas posteriores, que concretarán importes y condiciones, y de resoluciones que fijarán los plazos de solicitud. OCU teme que la falta de concreción pueda retrasar la aplicación real de las medidas.

Por ello, OCU reclama la publicación inmediata de las resoluciones que fijen plazos, formularios y requisitos, así como comunicación directa a los afectados por canales oficiales y refuerzo administrativo en los municipios con menos recursos, para garantizar que los damnificados puedan tramitar las ayudas sin obstáculos, además de prioridad absoluta para las familias vulnerables y para quienes hayan perdido su vivienda o herramienta de trabajo principal.

Además OCU ha recordado a los afectados la necesidad de recopilar pruebas para demostrar el origen, el alcance y las consecuencias de las borrascas. No obstante los consumidores afectados no tendrán que presentar documentos que haya sido imposible conservar u obtener debido a los siniestros.

Del mismo modo, OCU ha recordado que los plazos para ejercer el derecho de desistimiento para anular un contrato de compra o un servicio quedan en suspenso durante tres meses. Una circunstancia que no se incluye para préstamos y créditos ya vigentes.

Por último, OCU ha precisado que el Consorcio de Compensación de Seguros cubre los daños causados por riesgos extraordinarios siempre y cuando los bienes estuvieran previamente asegurados.