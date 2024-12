Organizaciones de consumidores avisan de los riesgos de fiestas de Nochevieja: Excesos de aforo o problemas de seguridad

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones de consumidores han ofrecido una serie de consejos ante la Noche de Fin de Año al recordar que se trata de una ocasión para disfrutar sin olvidar una serie de pautas para evitar sorpresas desagradables.

En este sentido, la OCU ha señalado que, a la hora de llegar a la fiesta, se ha de verificar que las salidas de emergencia sean adecuadas, con una apertura de barra antipánico sin obstáculos. Además, hay que asegurarse de que los recorridos de evacuación sean visibles y prácticos en menos de tres minutos y, en el caso de tener dudas sobre la seguridad, se tiene que comunicar a las autoridades.

En un comunicado, la OCU enfatiza en que, antes de comprar la entrada, hay que asegurarse de que la fiesta cuenta con la autorización municipal necesaria y con el seguro obligatorio de responsabilidad civil, debido a que hay locales que no tienen las licencias necesarias para la organización de este tipo de actividades y están obligados a solicitar a sus ayuntamientos o comunidades autónomas licencias para organizar los cotillones.

Sin embargo, como por su parte añade FACUA, en numerosos casos los organizadores o promotores se saltan dicho trámite y celebran estas fiestas de forma ilegal.

Desde OCU indican que al comprar la entrada por internet hay que asegurarse de hacerlo a través de la página web oficial del organizador, lo que va a permitir reclamar la entrada en caso de que haya problemas. Además, la entrada tiene que tener información básica como el CIF, el domicilio social y los datos de contacto de las empresas y si incluye barra libre o consumiciones limitadas.

Tanto OCU como FACUA ven recomendable que la fiesta tenga un seguro que cubra las pérdidas o robos de objetos en el guardarropa y con seguridad privada en el lugar. En el caso concreto de FACUA, ha alertado de que hay cotillones que no cumplen lo prometido en su publicidad ya que se puede dar el caso de que el guardarropa vigilado supuestamente incluido en el precio de la entrada suponga un coste añadido o carezca de vigilancia, o que las bebidas o comida se acaben a las pocas horas del inicio de la fiesta.

Además, piden comprobar que no haya alteraciones en las condiciones de contratación (como modificaciones en los servicios ofrecidos o el horario del evento) por lo que se puede presentar una queja ante la Dirección General de Consumo. En el caso de estafa, como entradas falsas o sobreventa, es importante acudir a la policía. Para ello, hay que conservar la entrada y cualquier documento relacionado con el evento como prueba.

Por otro lado, si el consumidor tiene previsto asistir a un evento con fuegos artificiales, aconsejan respetar la distancia de seguridad. Por último han destacado la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol y recomiendan el uso de transporte público y, en el caso de que no haya esta opción, abogan por el viaje compartido con alguien que no tenga planes de beber esa noche.