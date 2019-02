El 37% del profesorado español tiene más de 50 años, y 70.000 se jubilarán en los próximos cinco años, según CCOO

Actualizado 27/02/2019 14:43:22 CET

El sindicato alerta del envejecimiento de los docentes: sólo hay uno menor de 30 años por cada siete que superan los 50 años

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 37% del profesorado español tiene más de 50 años, y 70.000 docentes se jubilarán en los próximos cinco años, según CCOO, que ha reclamado un rejuvenecimiento de la plantilla. "Según la OCDE, debería haber al menos un docente menor de 30 años por cada dos mayores de 50, y la ratio española es de un menor de 30 años por siete que superan los 50 años", asegura el sindicato.

"Hay que rejuvenecer las plantillas y todas las iniciativas de jubilaciones anticipadas deben mantenerse", ha defendido el secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato, Francisco García, que reclama la reducción de horas lectivas para los docentes mayores de 55 años y su sustitución por horas complementarias de trabajo.

En el informe '¿Cuánto trabaja el profesorado? Mitos y verdades' presentado este miércoles, CCOO critica que en algunas comunidades autónomas no existan diferencias horarias entre los profesores mayores de 55 años y sus compañeros más jóvenes. En concreto, señala a Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia, mientras en el resto de territorios se aplican distintas medidas de reducción lectiva que se compensa con actividades complementarias.

Según datos del Ministerio de Educación incluidos en el informe, en el curso 2016-2017 había en España 182.161 docentes mayores de 50 años en centros públicos de enseñanza de régimen general. "En otras palabras, el 37% del profesorado tiene 50 o más años", subraya el sindicato.

MÁS HORAS QUE LA MEDIA EUROPEA

Además, España necesitaría 48.801 profesores más en su sistema educativo para equipararse a la media de horas lectivas del conjunto de la Unión Europea. En concreto, 35.700 docentes deberían incorporarse en las enseñanzas de Primaria y Secundaria, y 13.101 en Secundaria.

El sindicato ha recordado que los docentes españoles imparten más horas lectivas, las que se imparten al alumnado en el aula, que sus colegas europeos. En concreto, un profesor de Primaria supera en un 15,48% a la media de la Unión Europea, mientras que en Secundaria es un 6,7% más que en el conjunto de los países europeos. En Bachillerato, también dan un 9,13% de horas lectivas más que en el resto del continente.

"Hay que hablar del profesorado y para esto necesitamos un Estatuto Básico Docente", ha reclamado Francisco García al repasar las consecuencias que han tenido en la labor docente los cambios legislativos de la última década en España, como el Real Decreto 14/2012 aprobado por el Partido Popular en 2013 que aumentó la jornada lectiva de los profesores en todo el país.

Según CCOO, el Real Decreto provocó la destrucción de 32.821 puestos docentes en toda España. Y con el incremento obligatorio del horario lectivo, supuso un deterioro de la calidad de la enseñanza. "Más horas de clase son menos horas para garantizar que las clases vayan bien, y si tienes menos horas fuera de clase, tienes menos tiempo para llevarlas bien preparadas", ha expuesto el responsable de enseñanza.

En ese sentido, Francisco García ha incidido en derribar el mito de que los docentes no trabajan fuera del aula. "Un profesor de Filosofía puede tener que corregir exámenes de más de 200 alumnos, exámenes de tres o cuatro hojas por las dos caras, así que imaginad lo que se puede tardar en corregir 900 páginas de exámenes", ha puesto como ejemplo.

NUEVA LEY "INSUFICIENTE"

El informe de CCOO se ha presentado días después de que el Congreso de los Diputados aprobara la ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, impulsada por la ministra de Educación, Isabel Celaá, para acabar con las últimas medidas vigentes del Real Decreto aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012 para aplicar recortes en educación.

Entre ellas, el aumento del horario lectivo del personal docente hasta las 25 horas en Educación Infantil y 20 horas en las restantes enseñanzas, aunque el texto aprobado delega en los gobiernos autonómicos decidir el horario lectivo de sus docentes, siempre que no se superen las 23 horas semanales.

Para CCOO, la ley "es claramente insuficiente", según Francisco García, que ha criticado que el Gobierno no aprobara esta medida por Real Decreto para derogar los recortes cuanto antes, y que no haya regulado el mismo horario lectivo para todo el Estado. "Deja en manos de las comunidades autónomas una horquilla y esto no nos parece de recibo, porque un profesor de Castilla-La Mancha puede acabar trabajando más que otro de Asturias o Andalucía", ha explicado.

García también ha aludido a la coincidencia del planteamiento del sindicato con el Partido Popular, que presentó una enmienda en el Senado para establecer que los maestros de Primaria tengan 23 horas lectivas y los profesores de Secundaria 18 en toda España, independientemente de la comunidad donde ejerzan.

"El PP, después de perpetrar el crimen, ahora presenta la solución", ha resumido el responsable de Enseñanza de CCOO recordando que los populares fueron los responsables de aumentar el horario lectivo de los profesores españoles, y ha acusado a la formación de Pablo Casado de plantear esta enmienda de forma "oportunista".