El 80% de docentes admite que la implantación de la FP Dual de Grado Básico está siendo complicada, según una encuesta

Archivo - Alumnos repasan apuntes - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La mayor parte de los docentes españoles (80%) admite que la implantación de la Formación Profesional de Grado Básico está siendo complicada.

Así lo refleja una encuesta que la comunidad de La Básica, plataforma impulsada por CaixaBank Dualiza y Empieza por Educar, ha realizado a 130 docentes de Grado Básico de los cerca de 1.500 suscritos a su comunidad, con el objetivo de analizar el grado de implantación de la Formación en Empresa (FFE) y valorar su impacto en el alumnado.

El estudio permite dibujar una primera radiografía de cómo está funcionando la modalidad dual en esta etapa educativa, identificando tanto sus aportaciones como los retos aún pendientes.

Los resultados muestran que la formación en empresa está ampliamente extendida: casi nueve de cada diez docentes afirman que su alumnado pudo realizar estancias formativas durante el curso pasado. Este dato confirma el avance en la implantación de la dual, que está permitiendo acercar a los estudiantes a entornos reales de trabajo desde etapas tempranas.

Entre los aspectos más positivos, destaca el impacto en la motivación del alumnado. Más de la mitad del profesorado percibe una mejora clara en la implicación de los estudiantes durante la estancia, a la que se suma otro tercio que observa este efecto al menos en parte.

La investigación concluye que esta experiencia en empresa "no solo contribuye a reforzar el aprendizaje, sino también a desarrollar hábitos, responsabilidades y expectativas más alineadas con el mundo laboral".

A ello se suma su potencial como puerta de entrada al empleo. En cerca de la mitad de los casos, los docentes señalan que alguna de las empresas participantes ha planteado la posibilidad de contratar a estudiantes tras finalizar su formación, lo que evidencia el valor de la FFE como primer contacto efectivo con el mercado laboral.

Desde un punto de vista más descriptivo, la encuesta también permite conocer cómo se articulan estas estancias. La mayoría del alumnado realiza la formación en empresa en el tramo final del curso, especialmente en segundo año, donde la participación es prácticamente generalizada. Esta concentración responde, en muchos casos, a la necesidad de garantizar una mayor preparación previa del alumnado.

En cuanto al papel del tejido empresarial, las pymes y microempresas son las principales protagonistas de la formación, concentrando la mayor parte de la acogida de estudiantes, y apenas uno de cada diez va a instituciones públicas.

Aunque una parte relevante de ellas muestra compromiso con el proceso formativo, los docentes señalan distintos niveles de implicación en aspectos como la tutoría o el seguimiento del alumnado, lo que, según el estudio, refleja "un escenario todavía heterogéneo donde todavía es necesario seguir trabajando en tareas formativas y de concienciación".

De cara a su mejora, el profesorado apunta a la necesidad de avanzar en la adecuación del modelo a las características del alumnado de Grado Básico. Entre las principales propuestas destacan revisar los criterios de acceso a las prácticas, concentrar la formación en empresa en etapas con mayor madurez, simplificar la carga burocrática y promover una mayor implicación del tejido empresarial mediante información e incentivos.

"Estas claves dibujan el camino para consolidar una formación en empresa que ya demuestra su potencial para motivar, orientar y abrir oportunidades al alumnado", señala la investigación.