Alegría pide a Ayuso "sosiego, prudencia y respeto" a las editoriales y a los docentes "que eligen los libros de texto"

El PSOE descarta un 155 educativo pero recuerda que el Gobierno puede presentar un requerimiento si la norma autonómica contradice la nacional

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "un poco de sosiego, mayor prudencia y respeto a las editoriales pero sobre todo respeto a los decentes que eligen los libros de texto".

"Antes de hacer grandes soflamas o antes de criticar pediría un poco de sosiego, mayor prudencia y respeto a las editoriales pero sobre todo respeto a los docentes que eligen esos libros de texto", ha señalado este miércoles Alegría en declaraciones a los medios desde Jerez de la Frontera (Cádiz), después de que la Comunidad de Madrid haya recomendado a los centros educativos que mantengan los libros de texto para el próximo curso escolar.

En una circular enviada este martes por la Consejería de Educación, la Comunidad de Madrid achacaba su recomendación a la "tardía aprobación y entrada en vigor" de los currículos de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato por parte del Gobierno, lo que "ha provocado" que se encuentren en tramitación los decretos definitivos con la aportación de las comunidades.

En este contexto, la ministra de Educación y FP ha advertido de que "hay importantes dirigentes del PP que siempre aluden a la falta del esfuerzo en el sistema educativo". A ellos les ha pedido que se esfuercen "en respetar a los demás, al sector de los editores y los libreros" que, a su juicio, "hacen un magnífico trabajo".

Alegría ha defendido que cualquier libro de texto que se hace en las distintas editoriales "están basados en el rigor científico". "Se está pidiendo lo que les corresponde y es que las comunidades autónomas, que tienen competencia en materia educativa, aprueben sus decretos", ha sentenciado.

Precisamente, ha advertido de que la Junta de Andalucía "todavía no ha aprobado ninguno de los cuatro decretos, ni de Infantil, ni de Primaria, ni de Secundaria, ni Bachillerato". "Hasta que esos decretos no estén aprobados los libros de texto no podrán ser publicados para que los profesores los puedan utilizar en sus centros", ha apuntado.

En sus palabras, los libros de texto "es un material de apoyo que utilizan los profesores y los eligen ellos mismos voluntariamente", por lo que ha apostado por manifestar "un ejercicio de confianza y respeto a los docentes, que son quienes de una manera colegiada eligen los libros de texto que más se adecuan a su propio centro".

EL PSOE: "ATAQUE ABSOLUTO" A PROFESORES Y ALUMNOS

En la misma línea, la portavoz de Educación y secretaria de Educación y FP del PSOE, Luz Martínez Seijo, ha criticado que el "ataque" de Ayuso al querer utilizar los libros de texto del año pasado ha sido "la gota que ha colmado el vaso" y un "ataque absoluto" a los profesores y a los alumnos.

A pesar de la postura de la presidenta madrileña, el PSOE descarta "un 155 educativo" pero recuerda que el Gobierno puede presentar un requerimiento si los decretos autonómicos "no se adaptan" a los reales decretos nacionales: "Un 155 educativo no procede. Si no cumple, hay un requerimiento que llevaría un proceso judicial".

"Esto no es un pulso al gobierno, es un pulso que hace un daño irreparable a las familias y a los alumnos de la Comunidad de Madrid. No se merecen los jóvenes que dentro de unos años vayan a tener una desigualdad enorme con los alumnos de otras comunidades en las que sí se está trabajando adecuadamente", ha manifestado Martínez Seijo en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados.

A juicio del PSOE, es "muy grave" lo que está haciendo Ayuso con el sistema educativo en la Comunidad de Madrid, ya que "lo único que está logrando es poner en riesgo a los alumnos" madrileños, creando "criterios de desigualdad absoluta" con otras comunidades.

"Es sorprendente que una persona que siempre ha defendido el centralismo, el criterio unánime de funcionamiento del sistema educativo, venga ahora a cuestionar cómo se está trabajando en otras comunidades, creando desigualdad e inseguridad a las familias", ha advertido la socialista.

Al cuestionar el currículo de Bachillerato aprobado por el Gobierno en el desarrollo de la LOMLOE, Martínez Seijo considera que Ayuso está cuestionando "principios inherentes" a la Constitución Española como el principio de igualdad entre hombres y mujeres, así como recomendaciones internacionales relacionadas con la sostenibilidad y el medio ambiente o la "manera de trabajar y de enseñar en todos los países del entorno europeo".

"Ayuso quiere ir en contra de cómo se educa en otros países simplemente con un criterio ideológico. ¿Qué es adoctrinamiento? Su posicionamiento ideológico y político personal, porque eso es lo que están impulsando otros países de la UE, un currículo que se ha trabajado por cientos de docentes de todas las comunidades, también la de Madrid", ha explicado.

Por ello, la portavoz socialista cree que Ayuso "a los que está llamando adoctrinadores no es a este Gobierno, sino a todas las personas que han participado con su experiencia como docentes a lo largo de estos dos últimos años en la elaboración del currículo y que han sido seleccionados por sus comunidades porque destacan por su experiencia".

"Que tenga mucho más cuidado a la hora de atacar al sistema educativo porque lo que está haciendo es atacar a los cientos de miles de docentes que se deja la piel en el aula trabajando de una manera pulcra, libre", ha sentenciado Martínez Seijo, quien ha asegurado que el ataque de Ayuso "es ruido para tapar la nefasta gestión que está realizando Madrid para el sistema educativo".