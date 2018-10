Alejandro Tiana, rector de la UNED, nuevo secretario de Estado de Educación

Publicado 15/06/2018 13:39:38 CET

El rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Alejandro Tiana, ha sido nombrado este viernes nuevo secretario de Educación por acuerdo del Consejo de Ministros, relevando a Marcial Marín, que accedió al cargo en 2015. Tiana fue secretario general de Educación en el Ministerio de Educación y Ciencia entre 2004 y 2008 en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez.

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha confirmado el nombramiento, conocido este pasado jueves, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que será publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado y provocará el relevo en el rectorado de la UNED, que asumirá el actual vicerrector de Profesorado y Planificación, Ricardo Mairal.

Alejandro Tiana Ferrer, nacido en Madrid en 1951, es

licenciado y doctor en Filosofía y Letras (Pedagogía) por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su trayectoria profesional como profesor de EGB en el Colegio Siglo XXI de Madrid (1974-1980). En el año 1980 se incorporó a la UNED como profesor ayudante en el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). Obtuvo la plaza de profesor titular de Teoría e Historia de la Educación en 1987 y de catedrático del mismo área en 2001.

Su docencia se ha desarrollado en las áreas de historia de la educación, educación comparada y política y legislación educativas. Ha sido profesor en la licenciatura en Pedagogía, la diplomatura en Educación Social y los grados a que ambas han dado lugar. Además ha impartido cursos en numerosos títulos de máster, doctorados y títulos propios, tanto de la UNED como de otras universidades españolas y extranjeras.

Entre otras responsabilidades, ha sido director del Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2008-2012), secretario general de Educación en el Ministerio de Educación y Ciencia (2004-2008), vicerrector de Evaluación e Innovación de la UNED (1999-2003), director del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (1994-1996), director del Centro de Investigación y Documentación Educativa (1989-1994), director del Centro de Medios Audiovisuales de la UNED (1989) y director del Instituto Universitario de Educación a Distancia de la UNED (1983-1988). Entre 1999 y 2004 fue chairperson de la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Ha trabajado con diversas organizaciones internacionales, como UNESCO, OCDE, Banco Mundial, OEI, Banco Interamericano de Desarrollo y ALECSO y ha sido miembro de comisiones nacionales de Francia, Portugal, Marruecos, Argentina y México.

Es autor o coautor de 20 libros y más de 200 artículos o capítulos de libros sobre diversos temas relativos a la historia de los sistemas educativos contemporáneos, educación comparada, política educativa o evaluación de los sistemas educativos. Ha colaborado en 15 proyectos de investigación subvencionados, ha dirigido 16 tesis doctorales y pertenece a los comités editoriales de 20 revistas españolas y extranjeras. Está en posesión de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio.