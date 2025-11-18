Aumenta la ansiedad que sienten los docentes españoles: Más del 71% de los atendidos por ANPE la sufrió el curso pasado

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 71,3% de los docentes atendidos en el curso 2024-2025 por el Defensor del Profesor, servicio prestado por el sindicato ANP para atender a docentes víctimas de situaciones de conflictividad en los centros educativos, ha padecido ansiedad, lo que supone un punto y medio más que en el curso anterior.

Así lo refleja la memoria del Defensor del Profesor correspondiente al curso 2024-2025, presentada este martes, en la que constata "una cronificación del malestar emocional docente asociado a la sobrecarga burocrática, el insuficiente apoyo institucional y la falta de recursos humanos y materiales".

Durante el último curso, el servicio ha llevado a cabo 2.004 actuaciones. A lo largo de los dos decenios que lleva en funcionamiento -este año se cumple, precisamente, el vigésimo aniversario de su puesta en marcha-, ha brindado apoyo a más de 46.000 docentes.

"Los casos atendidos son cada vez más complejos, pues confluyen factores de muy diversa índole, como el síndrome de burnout o del profesor quemado, la sobrecarga burocrática, las elevadas ratios, el aumento del alumnado con necesidades educativas especiales, la incertidumbre ante el futuro profesional del profesorado interino, la excesiva carga lectiva o la escasez de personal docente y no docente", ha señalado la coordinadora estatal del Defensor del Profesor, Teresa Hernández.

Los datos de la memoria muestran que al 17,3% de los docentes atendidos se le ha concedido la baja médica y el 11,7% ha sufrido depresión. El estudio incorpora este año un nuevo indicador, el de 'tranquilidad', con el que se han identificado un 4,4% de los docentes.

Por etapas educativas, la enseñanza Primaria concentra el mayor porcentaje de docentes con ansiedad (75%), mientras que los profesionales con más de 15 años de experiencia presentan tasas más altas de depresión o bajas laborales, lo que apunta a una relación directa entre la antigüedad y el síndrome de burnout.

"El malestar emocional se ha convertido en un fenómeno estructural del sistema educativo. Nos encontramos con algunos profesores atrapados en una espiral de exigencias, desmotivación y tareas burocráticas que les impiden centrarse en lo esencial: enseñar. La percepción de falta de apoyo institucional ante ello es un detonante claro de estrés y frustración", ha señalado Hernández.

MÁS DEL 42% POR CONFLICTOS CON EL ALUMNADO

El 42,6% de los casos atendidos por el Defensor del Profesor corresponde a conflictos con el alumnado y el 34,4% a problemas con las familias, porcentajes similares a los del curso anterior.

Aumentan las faltas de respeto de familiares de alumnos (de 313 casos a 320) y las presiones para modificar notas (162 frente a 136). Las falsas acusaciones son, tras las faltas de respeto, el problema más recurrente. A continuación, se sitúan las dificultades para dar clase y los casos de acoso.

En cuanto a las agresiones físicas, su número disminuye levemente respecto al curso 2023-2024: se han registrado 141 cometidas por el alumnado (frente a las 157 del año anterior) y 33 llevadas a cabo por familiares (frente a las 41 del curso anterior).

En cualquier caso, la coordinadora del servicio ha recalcado que "las situaciones de conflictividad que se comunican al servicio son solo una pequeña parte de las que sufre el personal docente".

"Generalmente, los casos que nos llegan son los más extremos o aquellos en los que el docente no encuentra apoyo en los equipos directivos o la Administración. Por otra parte, muchas situaciones se resuelven en el propio centro gracias a las normas de convivencia que se han ido estableciendo", ha puntualizado.

Tras 20 años en funcionamiento, el Defensor del Profesor ha atendido a un total de 46.321 docentes en toda España. En el curso 2024-25, el 85,1% de quienes se han puesto en contacto con el servicio han recibido asesoramiento; el 63,2%, apoyo personal y emocional; el 56,2%, información sobre legislación, y el 24,8%, asesoría jurídica.

SOBRECARGA BUROCRÁTICA Y FALTA DE APOYO

Durante la presentación, la vicepresidenta nacional de ANPE, Sonia García, ha denunciado que "la sobrecarga burocrática continúa siendo el principal factor de desmotivación y estrés entre el profesorado".

En este sentido, ha subrayado que "la implantación de la LOMLOE, la proliferación de coordinaciones y proyectos sin dotación económica y la falta de personal administrativo han convertido el papeleo, ya sea físico o digital, en un obstáculo permanente para la labor docente".

El informe del Defensor del Profesor del curso 2024-2025 "vuelve a poner en evidencia la infradotación de plantillas, con profesores que llegan a atender a más de 250 alumnos, y la escasez de recursos de apoyo en los centros".

"Estamos viviendo la paradoja de que, mientras la sociedad cada vez exige más al profesorado, las administraciones siguen sin dotarlo de los recursos y tiempo necesario para afrontar las nuevas exigencias", ha resaltado García, quien ha advertido de que los centros se están convirtiendo "en espacios asistenciales donde los profesores asumen funciones que no les corresponden, sin respaldo ni formación específica, y eso termina pasando factura a su salud y a su bienestar emocional".

Para la vicepresidenta de ANPE, es necesaria "una mayor inversión en educación. Así, ha avisado de que "la falta de recursos humanos y materiales tensiona el sistema educativo".

"La necesidad de llegar a una inclusión educativa real en los centros y la exigencia de mejorar el trabajo diario de los docentes son requisitos fundamentales para aproximarse a una educación de calidad", ha concluido García.