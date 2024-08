Un campamento de 7 días para superar el bullying: "Tienen derecho a defenderse de forma asertiva y proporcional"

Los niños, víctimas severas de acoso escolar, se forman en habilidades asertivas con talleres de teatro o autodefensa

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE) organiza cada verano el campamento 'Generando Confianza' para ayudar a víctimas severas de acoso escolar a prevenir y superar el bullying.

"El niño tiene derecho a defenderse de forma asertiva y de forma proporcional, que sienta que puede hacer frente a ese maltrato", señala en declaraciones a Europa Press el presidente de la asociación, Enrique Pérez-Castillo, quien asegura que, tras los siete días que dura el campamento, hay un "cambio extraordinario" en los niños y sus familias, al recogerlos, notan un "cambio radical" tanto en su actitud corporal como en su forma de hablar.

Para lograr ese cambio radical en estos niños víctimas severas de acoso escolar, el campamento cuenta con un equipo formado por psicólogos, profesores de teatro, expertos en autodefensa, arte-terapeutas o monitores de ocio y tiempo libre.

La actividad principal durante los siete días es la formación en habilidades asertivas, mediante procesos de psico-asertividad, basado en el conocimiento del acoso escolar y de la defensa verbal ante amenazas; el teatro corporal, para mejorar la expresión corporal y las capacidades de comunicación de los menores; o la autodefensa, con el aprendizaje de un protocolo completo de defensa de la integridad física.

"Hay un trabajo para reforzar su posición asertiva, reestructurar su actitud pasiva en una actitud pasiva y valiente. También con talleres de terapia que ayudan a su expresión emocional, fortalecerles en lo físico para que se sientan más competentes", explica el presidente de AEPAE que, al no disponer de fondos públicos, cada año necesita ayuda para sacar adelante este proyecto y, para ello, pone en marcha un proceso de apadrinamiento dirigido a las empresas que quieran colaborar.

Las actividades complementarias dependen del entorno natural y las instalaciones del campamento, pero siempre tienen como objetivo mejorar y adquirir habilidades necesarias para mejorar la vida de los participantes.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CAMPAMENTO

Entre estas actividades destacan tirolinas, danzas urbanas, terapia con animales, talleres de clown, musicoterapia o juegos de rol.

El objetivo de todas las actividades es fomentar la adquisición de habilidades necesarias para superar la situación de acoso escolar como la confianza, el autocontrol, la concentración, el ritmo, la desinhibición, la autonomía, el trabajo en equipo o la capacidad de expresar sentimientos y emociones. También físicamente, con entrenamientos diarios y actividades variadas para mover el cuerpo.

Tras el campamento, la asociación hace un seguimiento de la evolución de los niños que han participado. "Hacemos un seguimiento, nos envían un test antes del campamento y luego otro al cabo de unos meses, cuando ya han vuelto al colegio, para ver la evolución", detalla el presidente.

Durante siete días, los especialistas tratan de sacar a los niños y niñas del estado que están de indefensión aprendida, que es la situación en la que está la víctima severa de acoso escolar cuando ha sufrido el maltrato de forma reiterada.

"Ese niño se ha sentido indefenso. Hay que reestructurar su actitud por medio de un trabajo físico, psicológico y emocional para que recuperen su confianza y autoestima y salgan de su indefensión aprendida", relata Pérez-Castillo.

El presidente de la asociación avisa de que el acoso escolar "es un proceso sumatorio que va siempre a más, como una bola de nieve". De este modo, detalla que al principio es un acoso verbal, una burla, y luego puede pasar a ser un acoso psicológico y, de ahí, pasar a un acoso físico.

COMBINACIÓN DE ACOSO PRESENCIAL Y CIBERACOSO

A partir de los doce o trece años, cuando los menores empiezan a tener un dispositivo móvil, hay una combinación entre el acoso presencial y el ciberacoso.

"La víctima de acoso supera el acoso cuando siente que puede y siente que puede cuando tiene una serie de herramientas que, cuando las aplica, siente que es capaz de hacer frente al proceso. El punto de inflexión para que el niño supere el acoso es cuando siente que lo puede afrontar solo", señala Pérez-Castillo, quien defiende que no deben afrontar la situación con violencia, "que no es la solución, pero tampoco con pasividad".

El presidente de la asociación considera que los protocolos de actuación de los colegios frente al acoso escolar no funcionan. "El sistema es un fraude que se protege a sí mismo, pero es la realidad, si no no habría niños víctimas severas a los que no se les dan apoyo psicológico", denuncia, al tiempo que alerta de que cuando un niño es ya víctima severa "está en peligro urgente de autolesiones o de ideación suicida".

Los beneficiarios de las becas para asistir al campamento son niños y adolescentes, de entre siete y dieciséis años, seleccionados por el equipo de AEPAE a partir de los informes aportados por las familias, y de acuerdo a su mayor gravedad y necesidad.

Las becas incluyen alojamiento, comidas, materiales, talleres, atención psicológica y seguimiento, y servicio de monitores y cuidadores.