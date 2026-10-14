CCOO y UGT exigen explicaciones a Marlaska por la "represión" de las manifestaciones de la huelga educativa en Madrid

Cargas policiales durante una manifestación en el campus de Ciudad Universitaria - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras y UGT han rechazado el "uso de la fuerza" en las manifestaciones de este miércoles en Madrid con motivo de la huelga educativa, y han reclamado explicaciones al Ministerio del Interior "por la represión" de las protestas.

Para los sindicatos, "las imágenes de agentes policiales cargando contra manifestantes y empleándose a fondo frente a quienes hacen un uso legítimo de la protesta y la manifestación para expresar sus reivindicaciones no son propias de un sistema democrático que debe garantizar derechos fundamentales".

Ambas organizaciones esperan que haya "las suficientes explicaciones del despliegue policial y el uso de la fuerza, máxime cuando el momento social lleva a semanas marcadas por diferentes movilizaciones y conflictos en los que el derecho a la huelga, el derecho de reunión, la libertad de expresión y otros derechos fundamentales tienen que ser protegidos y no perseguidos".

CCOO y UGT reclaman a las diferentes administraciones "escuchar las legítimas reivindicaciones que de nuevo hoy se expresan en la vía pública y en manifestaciones multitudinarias".

"La represión y el uso de la fuerza contra los manifestantes, hoy personas jóvenes en su mayoría, no pueden ser nunca la primera noticia del día en momentos en los que la movilización ciudadana se intensifica", advierten los sindicatos.

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas acusadas de delito contra agente de la autoridad en el marco de la concentración por la educación pública que tiene lugar esta mañana en la Universidad Complutense de Madrid, donde los agentes han tenido que cargar contra los manifestantes.