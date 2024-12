La Complutense de Madrid y la Universidad de Granada, entre las 100 más verdes del mundo, según GreenMetric Ranking 2024

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Complutense de Madrid (en el puesto 36) y la Universidad de Granada (en el puesto 58) se encuentran entre las 100 universidades más verdes del mundo, según el GreenMetric University Ranking 2024.

En primer lugar se encuentra la Wageningen University & Research de Países Bajos, seguida por las universidades: Nottingham Trent University en el Reino Unido, University of Groningen en Países Bajos, University College Cork en Irlanda y Universidade de São Paulo (USP) en Brasil.

Completan el top10 la universidad Umwelt-Campus Birkenfeld (Trier University of Applied Sciences) en Alemania, University of California, Davis en Estados Unidos, University of Nottingham en el Reino Unido, Università di Bologna en Italia y University of Connecticut en Estados Unidos.

La Universidad Complutense de Madrid ha informado que cumple con los objetivos de reducir la huella de carbono para contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático mundial.

La institución académica señala que el objetivo de esta clasificación es reflejar los esfuerzos realizados por las universidades para aplicar políticas y programas sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

El GreenMetric World University es un ranking que analiza los programas y servicios medioambientales de las universidades en seis categorías: entorno e infraestructura; energía y cambio climático; residuos; agua; transporte; y educación e investigación.

La Complutense ha recalcado que es la quinta vez que participa en este ranking y la evolución de los resultados obtenidos de 2020 a 2024 "confirma la mejora en entorno e infraestructuras y en educación e investigación, manteniéndose, en general, los mismos puntos de las últimas ediciones en energía y cambio climático; agua; transporte y residuos".

Entre las 200 universidades más verdes del mundo también se encuentran la Universidad Politécnica de Valencia, en el puesto 134; la Universidad de Salamanca, en el 161; la Universidad Autónoma de Barcelona, en el puesto 162; y la Universidad de La Coruña, en el puesto 186.