La comunidad educativa avisa a Tolón del "reto mayúsculo" al que se enfrenta: estatuto docente y reforzar el diálogo

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. - EUROPA PRESS

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comunidad educativa ha avisado que la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Talón, hereda "retos mayúsculos" pendientes del sistema educativo, especialmente en lo relativo a la negociación del estatuto docente, la mejora de las condiciones del profesorado con la reducción de ratios, el desarrollo de la Formación Profesional y la necesidad de reforzar el diálogo con todos los sectores.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Teresa Esperabé, ha advertido del "aumento de la complejidad en las aulas" y de que "ser docente ahora es más difícil que en años anteriores", lo que, a su juicio, coloca a la nueva ministra ante un escenario "especialmente exigente".

Esperabé ha reclamado "políticas decididas" que permitan avanzar en la bajada de ratios, la reducción de la jornada lectiva, el refuerzo de apoyos en los centros, la mejora del nivel profesional del profesorado y la jubilación anticipada. Aunque ha deseado suerte a Tolón, ha subrayado que CCOO apoyará al ministerio si apuesta por mejorar el sistema educativo, pero que "saldrá a las calles" si no se producen avances.

En la misma línea, el sector de Enseñanza de UGT ha pedido también a la nueva ministra que impulse con "determinación y energía" la negociación del estatuto docente, al considerar que existen aún "temas abiertos fundamentales e irrenunciables". El sindicato ha recordado que el equipo heredado cuenta con experiencia suficiente, aunque ha subrayado que corresponde a Talón liderar este proceso.

"Dentro de ese marco de negociación, aún hay temas abiertos que consideramos fundamentales e irrenunciables en aras de lograr la creación de un estatuto docente. A la nueva ministra, Milagros Tolón, le exigiremos que impulse este proceso con determinación y energía, puesto que la hora del profesorado no puede demorarse una vez más", ha expresado UGT.

Desde CSIF, su responsable de Educación, Mario Gutiérrez, ha reclamado que se retome el compromiso de sacar adelante una ley del profesorado y ha lamentado que, tras las primeras mesas de negociación celebradas en el primer trimestre, no se hayan producido nuevos encuentros. "Esto tiene que ser abordado", ha afirmado.

PIDEN QUE "APUESTE POR EL DIÁLOGO"

El presidente de Escuelas Católicas, Pedro Huerta, ha recibido el nombramiento con "la esperanza" de que la nueva ministra "apueste por el diálogo y por el reconocimiento del papel complementario de la red privada-concertada". Entre las demandas del sector, ha citado "la publicación de los módulos de concierto, congelados desde hace tres años, y la reactivación de la mesa de enseñanza concertada para abordar cuestiones como las ratios o la jornada escolar".

Además, Huerta ha añadido que la educación debe ser "una verdadera preocupación" y que debe contar "con más recursos" para la orientación educativa, la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, la educación especial y la lucha contra la segregación.

La presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), Begoña Ladrón de Guevara, ha insistido en la importancia del diálogo al tiempo que ha pedido a la ministra trabajar por "una educación de calidad sin dejar fuera a nadie". Además, ha valorado positivamente que Tolón no compatibilice el cargo con la portavocía del Gobierno y pueda dedicarse "al 100%" al ministerio, algo con lo que han coincidido desde CSIF.

Desde el estudiantado, la presidenta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), Nerea Garres, ha reclamado una mayor cercanía y "que se escuche" a los estudiantes y ha subrayado "tiene que continuar el trabajo en materia de becas", pero ha insistido en que estas "lleguen a tiempo para evitar que el alumnado comience el curso sin haberlas recibido".

Por otra parte, Garres ha incidido en "seguir reforzando la Formación Profesional como una opción educativa legítima y digna", con lo que ha coincidido el presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (FEDADi), Toni González, que ha calificado la ley de Formación Profesional como "una muy buena ley".