Comunidad educativa de un colegio del Príncipe protesta contra inseguridad e insalubridad por crisis migratoria en Ceuta

Un grupo de niños a la entrada del colegio, a 8 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad educativa del CEIP Reina Sofía, en la barriada ceutí del Príncipe, se ha concentrado este martes a primera hora a las puertas del centro para pedir "protección y dignidad" para su alumnado en mitad de la crisis migratoria.

Desde la Dirección del colegio y la Asociación de Madres y Padres (AMPA) han expresado su preocupación por la situación de "inseguridad e insalubridad" existente en el acceso a las instalaciones para los estudiantes de Educación Primaria, que "es utilizado reiteradamente por determinadas personas para realizar sus necesidades fisiológicas, generando unas condiciones de higiene y salubridad incompatibles con el acceso diario de cientos de menores a un centro educativo".

Así lo ha denunciado el director del Reina Sofía, Francisco García, quien ha extendido las reivindicaciones al Consejo Escular, el AMPA Creciendo Juntos y las asociaciones vecinales del Príncipe Alfonso y las 317 viviendas de Loma Colmenar.

La presidenta del AMPA del colegio, Malika Mustafa, ha expresado que los niños y niñas "merecen algo tan básico como entrar y salir del colegio de forma segura, limpia y digna". "Nuestros hijos merecen entrar cada mañana al colegio pensando en aprender, jugar y crecer. No pensando en los riesgos que hay alrededor de la puerta", ha relatado la madre.

Tanto Mustafa como García han solicitado "una solución definitiva al problema", que, según han señalado, no es nuevo, si bien reconocen que se ha visto agravado con motivo de la crisis migratoria.

Así, la comunidad educativa ha solicitado a la Consejería de Educación, con competencias sobre el mantenimiento de los colegios e institutos, la acometida de una actuación que contemple "un cerramiento exterior".

El objetivo es que el cercado "impida el acceso y permanencia de personas ajenas al centro en esta zona y que además proteja al alumnado y a la familia frente a la lluvia y otras inclemencias meteorológicas". "No estamos pidiendo una mejora estética, estamos hablando de higiene, seguridad y protección de menores", ha subrayado el director.

Francisco García ha agradecido a la administración competente que haya anunciado una intervención en el Reina Sofía para realizar un cerramiento provisional con el fin de garantizar la seguridad del centro, pero ha expresado que no es suficiente.

La comunidad educativa considera que es "una oportunidad para dar una solución definitiva". Mientras tanto, se han mostrado de acuerdo con la adopción de medidas provisionales inmediatas "que permitan mantener la zona protegida, limpia y desinfectada".

Actualmente, el alumnado de Primaria accede al colegio por la puerta principal, para evitar su entrada habitual debido a los problemas de higiene de los que adolece. Sin embargo, tanto García como Mustafa han asegurado que no es una opción que pueda prolongarse.

"Esta medida evita provisionalmente la zona afectada, pero genera una preocupación añadida relacionada con la seguridad vial", ha dicho el director. La puerta principal se encuentra en la curva peligrosa de una carretera, con poca visibilidad.

El director ha recordado que en junio de 2008 falleció un alumno de 11 años tras ser atropellado precisamente en esa zona. "Por eso no queremos que una medida provisional termine convirtiéndose en permanente ni que tengamos que lamentar nuevamente una situación evitable", ha añadido.