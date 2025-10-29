Congreso insta al Gobierno a abordar el acoso contra alumnos con TEA y discapacidad, a iniciativa de Vox apoyada por PP

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vox sobre el acoso escolar y vulnerabilidad de menores con discapacidad, aprobada con el apoyo del Partido Popular y el voto en contra de PSOE y Sumar.

De este modo, el Congreso insta al Gobierno a elaborar un Plan Nacional de Prevención y Detección del Acoso Escolar que aborde, de manera especial, el acoso hacia niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otros trastornos del desarrollo o discapacidades intelectuales, considerando las características particulares de los niños afectados.

El Ejecutivo también deberá impulsar la colaboración activa de las familias con los centros escolares para que aquellas con hijos diagnosticados con TEA, en sus diferentes grados de severidad, y otras discapacidades intelectuales, puedan participar en las iniciativas informativas, de sensibilización y concienciación contra el acoso escolar.

La Cámara Baja pide al Gobierno que dote a los centros escolares de los recursos necesarios para adaptar las herramientas de prevención, detección y lucha contra el acoso, atendiendo específicamente a las necesidades de los alumnos con autismo, otros trastornos del espectro y discapacidades intelectuales

Asimismo, le reclama que instruya al personal docente y al resto de la comunidad educativa sobre la correcta actuación tanto preventiva como reactiva ante casos de acoso escolar que involucren a niños con TEA y discapacidad intelectual.

La iniciativa apuesta por reforzar y consolidar la red de Centros de Educación Especial a nivel nacional, garantizando su protección jurídica, financiación, modernización y accesibilidad para las familias conforme al interés superior del menor y al derecho de los padres a elegir la opción más adecuada para su desarrollo integral.

Vox destaca que los estudiantes con discapacidad intelectual y autismo "son especialmente vulnerables al acoso debido a las dificultades en la comunicación, lo que dificulta el poder denunciar los abusos y que muchos lo sufran en silencio ante la dificultad de verbalizarlo".

En este sentido, advierte de que estas barreras "generan incomprensión y aumentan la discriminación, afectando a su autoestima".

"La falta de apoyo adecuado y de entornos seguros en centros ordinarios agrava la situación. Muchos profesionales coinciden en que las políticas educativas no cuentan con los recursos necesarios para asegurar una inclusión real, y la educación especial sigue siendo clave para dar una respuesta integral", señala la formación.

Para Vox, esto evidencia "la necesidad de fortalecer la educación especial como un recurso fundamental para garantizar la seguridad y el desarrollo de estos alumnos".

El partido cree que es urgente realizar un estudio exhaustivo sobre el acoso escolar a estudiantes con TEA y discapacidad intelectual, reforzar los protocolos de prevención y mejorar la formación de los educadores para garantizar una educación segura e inclusiva.

"Es preocupante la falta de compromiso del Gobierno con la educación especial, esencial para los niños con discapacidad intelectual, quienes sufren acoso escolar debido a la falta de entornos protegidos y recursos adecuados en las escuelas ordinarias", critica.