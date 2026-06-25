Escuelas Católicas advierte de que la reducción de ratios en Infantil "provocará una grave crisis en el sector"

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MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Escuelas Católicas ha advertido de que la reducción de ratios en el primer ciclo de Educación Infantil propuesta por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes "provocará una grave crisis en el sector".

El Ministerio ha propuesto a los sindicatos una modificación del real decreto 132/2010 para establecer las siguientes ratios alumnado-profesor en el primer ciclo de Educación Infantil: 4 niños entre 0 y 1 año; 6 niños y niñas entre 1 y 2 años; y 8 niños entre 2 y 3 años.

Ante este anuncio, Escuelas Católicas pide "reflexión y diálogo con todos los agentes implicados antes de adoptar medidas que podrían tener consecuencias irreversibles para el sector" y avisa de que estas medidas "plantean dudas muy serias sobre la pervivencia de más de 4.000 escuelas privadas 0-3 que actualmente prestan este servicio educativo".

"Llevamos años luchando por evitar cierres generalizados de escuelas privadas de 0-3, ante el incremento de los costes salariales y de los gastos generales de funcionamiento, unido al descenso de natalidad y al aumento de plazas públicas. Por ello, la reducción de ratios a la mitad planteada ahora por el Ministerio de Educación supondría la puntilla definitiva a todo un sector que atiende a más de 220.000 alumnos y la pérdida de más de 60.000 empleos directos", lamenta la institución educativa.

Asimismo, manifiesta su sorpresa por el procedimiento seguido por el Ministerio de Educación, ya que el proyecto de Ley de reducción de ratios se está tramitando en estos momentos en el Congreso, estando abierta la fase de presentación de enmiendas al articulado hasta septiembre, por lo que, a su juicio, "el anuncio de la aprobación de un real decreto de desarrollo, antes de que concluya el debate legislativo supone un contrasentido y genera una evidente inseguridad jurídica".

Para Escuelas Católicas, "es de todo punto inaceptable que el Ministerio de Educación base el diálogo únicamente en reuniones mantenidas con los sindicatos de la enseñanza pública, atendiendo sus peticiones, sin haber celebrado ni una reunión de trabajo con las organizaciones patronales y sindicales de la enseñanza privada".

"No se puede hablar de consenso y de diálogo cuando se reúnen únicamente con una de las partes implicadas. Una reforma de esta envergadura exige escuchar a todas las partes afectadas", critica.