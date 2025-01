España, beneficiaria por primera vez de las Becas GREAT: Hasta 30.000 euros para estudiar un máster en el Reino Unido

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

España es beneficiaria por primera vez del programa de Becas GREAT que, financiadas conjuntamente por el Gobierno británico, el British Council y nueve universidades británicas, están dirigidas a estudiantes españoles que deseen cursar un máster o postgrado en el Reino Unido durante el año académico 2025-2026.

Las diez becas disponibles, una por cada universidad integrante del programa excepto el Imperial College que ofrece dos, cubren parte del coste de la matrícula del máster durante el curso 2025-2026, y los importes y solicitudes varían en función de la universidad de destino.

Las becas oscilan entre 10.000 y 25.000 libras (entre 12.000 y 30.000 euros aproximadamente), dependiendo de la institución, según ha informado el British Council.

Entre las universidades participantes se encuentran instituciones como el Imperial College London, clasificado como la novena mejor universidad del mundo según THE World University Ranking 2025; la University of Edinburgh, en el puesto 29, la University of Glasgow, en el puesto 87, y la University of Warwick, en el 109, que destaca por ofrecer una de las becas más generosas del programa, con una ayuda de 25.000 libras.

Otras de las universidades a las que los españoles pueden optar son la University of Surrey (muy enfocada a la experiencia del estudiante), la University of Essex (puesto 58 en el ranking mundial The Education Impact Rankings 2024), el King's Business School de King's College London (especializado en programas de negocios), la Liverpool John Moores University (reconocida internacionalmente por su investigación) y la Teesside University (con fuertes vínculos con las empresas).

"Acceder a la formación más puntera del mundo ahora es un poco más fácil gracias a las Becas GREAT del British Council. El Reino Unido es una potencia académica internacional y sus universidades ocupan los primeros puestos en los rankings internacionales. Poder ayudar a estudiantes españoles a acceder a estas universidades gracias a las becas GREAT nos llena de orgullo", destaca la responsable de Educación en el British Council España, Carolina Jiménez.

Las becas están disponibles para una variedad de programas de máster en las nueve universidades participantes. Los interesados pueden consultar la página oficial del British Council en España para obtener más detalles sobre las condiciones, los plazos y el proceso de solicitud aunque que las solicitudes deberán hacerse directamente a través de las webs de las universidades.