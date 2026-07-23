El español, por primera vez lengua extranjera más elegida en los exámenes que cursan los ingleses al final de Secundaria

British Council - BRITISH COUNCIL

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El español supera por primera vez en el sistema educativo inglés al francés como la lengua extranjera con mayor número de matriculaciones en GCSE, los exámenes que cursa el alumnado al final de la educación Secundaria Obligatoria, según el informe Language Trends England 2026 publicado este jueves por el British Council.

Además, se mantiene por séptimo año consecutivo como la lengua extranjera más elegida en A-level, una de las principales titulaciones que cursan los estudiantes de entre 16 y 18 años para acceder a la universidad o incorporarse al mercado laboral.

En concreto, las matriculaciones de español en GCSE han aumentado un 2,2% respecto a 2024 y un 35% frente a 2019, mientras que en A-level han crecido un 1,4% respecto al año anterior.

"El avance del español en GCSE marca un punto de inflexión en la enseñanza de lenguas en Inglaterra. Los jóvenes reconocen en esta lengua global una herramienta para comprender mejor el mundo y ampliar sus oportunidades. Su liderazgo sostenido en A-level demuestra que ese interés se mantiene cuando encuentran una vía para continuar aprendiendo", señala Maureen McAlinden, Head English and School Education en España.

Aunque el francés sigue teniendo una presencia más amplia en la oferta de centros durante Key Stage 3 -etapa correspondiente al alumnado de entre 11 y 14 años- y Key Stage 4 -entre 14 y 16 años-, el español lo supera por primera vez en número de matriculaciones en GCSE.

Actualmente, entre los centros de primaria encuestados, en torno al 30% enseña español en Key Stage 2, etapa correspondiente al alumnado de 7 a 11 años. En secundaria, lo ofrece el 74,2% de los centros públicos encuestados en Key Stage 3 -de 11 a 14 años- y el 75% en Key Stage 4 -de 14 a 16 años-.

El informe también identifica diferencias de rendimiento por género en los exámenes GCSE de lenguas modernas. Aunque la elección de lenguas presenta variaciones moderadas, con una presencia ligeramente mayor de alumnas en francés y español, ellas obtienen mejores resultados tanto en los niveles equivalentes al aprobado como en las notas más altas. Este dato subraya "la importancia de seguir impulsando una enseñanza de idiomas inclusiva y capaz de acompañar al conjunto del alumnado en su aprendizaje".

El documento destaca un mayor impulso del multilingüismo en Primaria. En 2026, dos de cada tres centros de Primaria encuestados detallaron iniciativas para fomentar una conciencia lingüística más amplia entre el alumnado, frente al 47,8% de los centros de Primaria encuestados en 2025.

Estas prácticas se apoyan, principalmente, "en una cultura de centro que celebra la diversidad de lenguas, da visibilidad a las lenguas familiares, de herencia y comunitarias, e integra el aprendizaje lingüístico en otras áreas del currículo".

Las matriculaciones en otras lenguas modernas en GCSE también aumentan un 1,5% respecto a 2024 y un 35,9% frente a 2019. En conjunto, estos datos reflejan una mayor conciencia sobre la importancia de reconocer, celebrar y fomentar la diversidad lingüística del alumnado, así como de preparar a los jóvenes para desenvolverse en sociedades cada vez más inclusivas, multilingües e interconectadas.

Este contexto coincide, además, con nuevas oportunidades para la movilidad internacional. El informe recuerda que el reciente acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea confirma la participación británica en Erasmus+ a partir de 2027, lo que reabre oportunidades para que los jóvenes estudien, se formen y realicen estancias en el extranjero.

Otra de las tendencias destacadas del informe es el crecimiento del uso de inteligencia artificial en la enseñanza de lenguas. Entre los centros públicos de secundaria encuestados, el 28% declara utilizar IA de forma regular y el 54% de forma ocasional, frente al 12% y el 52%, respectivamente, en 2025.

Entre los centros de primaria encuestados, el uso sigue siendo más moderado, aunque también aumenta: el porcentaje que declara no utilizar nunca IA baja del 75% en 2025 al 63% en 2026, mientras que el uso ocasional pasa del 23% al 33%.

El profesorado identifica aplicaciones como la creación de materiales, la práctica de vocabulario, la traducción, la valoración del trabajo del alumnado, las actividades de repaso, los proyectos de investigación y el apoyo a la expresión oral. Al mismo tiempo, el informe recoge preocupaciones relacionadas con la dependencia excesiva, la integridad académica, la posibilidad de que las respuestas superen el nivel real del alumno y la falta de orientación institucional sobre su uso.