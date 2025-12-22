La inminente convocatoria de Justicia reactiva el interés por Auxilio Judicial, una de las principales vías de acceso al empleo público - UNSPLASH

La inminente convocatoria de Justicia reactiva el interés por Auxilio Judicial, una de las principales vías de acceso al empleo público

Madrid, 22 de diciembre de 2025.- La publicación de la próxima convocatoria de oposiciones de la Administración de Justicia es inminente y está generando una creciente expectación entre los aspirantes a una plaza de funcionario. Como es habitual, el anuncio se realizará de forma conjunta para los tres cuerpos generales - Auxilio Judicial, Tramitación Procesal y Gestión Procesal - , un bloque que concentra buena parte de las plazas ofertadas por el Ministerio de Justicia cada año.

Este contexto ha vuelto a situar las Oposiciones de Auxilio Judicial en el centro de interés de muchos opositores, especialmente entre quienes buscan una primera toma de contacto con el sistema de oposiciones o una vía de acceso asequible al empleo público. En comparación con otros procesos selectivos, esta oposición presenta requisitos de acceso más asequibles - solo se exige la ESO - y permite optar a plazas dentro de la propia comunidad autónoma. Además, en convocatorias anteriores se ha observado un menor número de aspirantes por plaza en relación con otros cuerpos, un elemento que influye en las opciones de acceso.

Auxilio Judicial forma parte de los cuerpos generales de la Administración de Justicia y, en los últimos años, ha mantenido una oferta de plazas sostenida en el tiempo, en línea con las necesidades estructurales del sistema judicial español.

UN CONTEXTO MARCADO POR LA NECESIDAD DE RELEVO GENERACIONAL

La situación actual de la Administración de Justicia explica, en gran medida, la continuidad de estas convocatorias. El envejecimiento progresivo de las plantillas judiciales ha obligado al Ministerio de Justicia a reforzar de forma sostenida la reposición de efectivos para garantizar el funcionamiento de juzgados y tribunales.

A diferencia de otros ámbitos del sector público, donde las convocatorias pueden ser más irregulares, la Justicia ha consolidado un ritmo anual de oferta de plazas, especialmente en los cuerpos generales. Esta estabilidad permite a los aspirantes planificar la preparación a medio plazo y reduce la incertidumbre que tradicionalmente ha acompañado a este tipo de procesos selectivos.

Además, el ratio de aspirantes por plaza es significativamente más bajo en Justicia que en otros cuerpos. Esto significa que la competencia real es menor.

En este sentido, Javier Esteban, CEO de Academia ADJ, señala que "Auxilio Judicial se ha convertido en una de las oposiciones más interesantes dentro del sistema porque combina una oferta de plazas recurrente con unos requisitos de acceso asumibles y un nivel de competencia más equilibrado que en otros cuerpos más demandados".

QUÉ ES Y QUÉ HACE UN FUNCIONARIO DE AUXILIO JUDICIAL

El Cuerpo de Auxilio Judicial desempeña un papel esencial en el funcionamiento diario de los órganos judiciales. Sus funciones van más allá de las tareas administrativas tradicionalmente asociadas al trabajo en un juzgado.

Los funcionarios de Auxilio Judicial actúan como agentes de la autoridad y son responsables, entre otras funciones, de mantener el orden en las salas de vistas, asistir a jueces y tribunales durante la celebración de juicios, garantizar el correcto funcionamiento de los medios técnicos de grabación y practicar actos de comunicación procesal como notificaciones, citaciones o requerimientos.

Esta combinación de tareas hace que el puesto tenga un componente operativo y dinámico, con una actividad que se desarrolla tanto dentro de los juzgados como fuera de ellos, en contacto directo con la ciudadanía y con el desarrollo práctico de las resoluciones judiciales.

LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, UNA DE SUS PRINCIPALES VENTAJAS

Uno de los aspectos más valorados por los aspirantes a Auxilio Judicial es la posibilidad de obtener destino dentro de la propia comunidad autónoma. La Administración de Justicia tiene las competencias transferidas en la mayor parte del territorio nacional, lo que se traduce en plazas gestionadas por ámbitos territoriales.

De este modo, los opositores pueden presentarse específicamente por las plazas correspondientes a su comunidad - como Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Canarias u otros ámbitos autonómicos - o por el denominado ámbito Ministerio, que agrupa territorios sin competencias transferidas.

Este sistema reduce la probabilidad de obtener destino lejos del lugar de residencia habitual y facilita la conciliación personal y familiar, un factor determinante para muchos aspirantes a empleo público.

UNA VÍA DE ACCESO A LA CARRERA ADMINISTRATIVA EN JUSTICIA

Más allá del acceso inicial, Auxilio Judicial se considera una puerta de entrada a una carrera profesional dentro de la Administración de Justicia. El sistema de promoción interna permite que, una vez obtenida la plaza y tras cumplir los requisitos de antigüedad, los funcionarios puedan optar a cuerpos superiores.

Con dos años de servicio, es posible presentarse por promoción interna al Cuerpo de Tramitación Procesal y, posteriormente, al de Gestión Procesal, siempre que se cumplan los requisitos de titulación exigidos en cada caso. Estos procesos selectivos cuentan con temarios más reducidos y un número menor de aspirantes, lo que facilita la progresión profesional desde dentro del sistema.

UNA OPOSICIÓN CON CONTINUIDAD Y PROYECCIÓN A MEDIO PLAZO

La combinación de una oferta de plazas recurrente, funciones claramente definidas y un sistema de promoción interna consolidado sitúa a Auxilio Judicial como una de las oposiciones con mayor proyección dentro del ámbito del empleo público.

La inminente publicación de la convocatoria, junto con la de Tramitación y Gestión Procesal, refuerza la idea de que los cuerpos generales de Justicia seguirán siendo una de las principales vías de acceso al empleo público en los próximos años, en un contexto marcado por la necesidad de reforzar y modernizar la Administración de Justicia.

