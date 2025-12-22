Milagros Tolón jura hoy su cargo ante el Rey a las 13.30 horas y el traspaso de carteras será a las 18.00 en Educación

Archivo - La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón. - REY SOTOLONGO/EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La futura ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, nombrada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, jurará su cargo este lunes 22 de diciembre ante el Rey a las 13.30 horas, en la Zarzuela, como han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales.

Por la tarde, a las 18,00 horas, en el Ministerio de Educación tendrá lugar el acto de traspaso de carteras en el que participarán Milagros Tolón, que se hará cargo de Educación, Formación Profesional y Deporte, y Elma Saiz, que recoge la Portavocía del Gobierno.

Pilar Alegría deja el cargo para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones autonómicas de Aragón, que se celebrarán el próximo 8 de febrero.