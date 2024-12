La ministra Morant advierte a Ayuso: "Las universidades públicas madrileñas están abocadas a la desaparición"

929508.1.260.149.20241203141256 La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Pide a Ayuso que "si quiere demostrar que rectifica" firme el acuerdo del 'Programa María Goyri' en las condiciones aprobadas en Sectorial

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que haya rechazado incorporarse al 'Programa María Goyri' para la creación de nuevas plazas de profesor ayudante doctor en las universidades públicas.

"Las universidades públicas de la Comunidad de Madrid están abocadas a la desaparición y lo digo así porque es así de dramática la situación", ha advertido este martes Morant en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

La ministra envió este lunes una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid en la que critica su "rechazo, de facto, a la firma del 'Programa María Goyri de Incorporación de Talento Docente e Investigador' a las Universidades Públicas madrileñas".

Con este rechazo, Morant ha avisado de que "muy probablemente dentro de tres años habrá que despedir a 1.000 profesores de las universidades públicas madrileñas". "Me parece realmente una amenaza a la universidad pública y por eso le he escrito a la presidenta de la Comunidad de Madrid para que rectifique y dentro de este mes, si quiere ella, podemos firmar ese convenio mañana mismo", ha señalado.

En este contexto, ha detallado que actualmente hay seis universidades públicas madrileñas y ya hay trece universidades privadas y ha criticado que las universidades públicas de la Comunidad de Madrid "no han visto incrementada la financiación por parte de su comunidad autónoma desde antes de la crisis financiera".

Así, Morant ha precisado que "su financiación por alumno está un 21% por debajo de la media de España". "Hemos escuchado a las universidades públicas madrileñas al unísono, puestas de acuerdo, gritar básicamente, desesperadamente, que necesitan un mayor presupuesto ante el planteamiento y el borrador de presupuesto de la comunidad autónoma", ha aseverado.

En este punto, ha cargado de nuevo contra Ayuso por rechazar la aportación de 169 millones de euros del Gobierno de España para incorporar 1.000 profesores. "Si no, de aquí a tres años lo que tienen que hacer es suprimir esas plazas y, por tanto, estos 1.000 profesores que ahora mismo están trabajando, que necesitan esa estabilización, desaparecerían", ha añadido.

Para la responsable de Universidades "es una situación muy preocupante y al límite". "Las universidades públicas madrileñas lo han calificado como de situación límite. Y, por tanto, no es un choque entre instituciones", ha dicho.

Respecto a la posibilidad de que la presidenta de la Comunidad de Madrid finalmente acepte el acuerdo para incorporarse al 'Programa María Goyri', Morant ha recordado que han sido dieciséis las comunidades autónomas "que han firmado el mismo convenio con las condiciones que se aprobaron en la Conferencia Sectorial, también con el voto favorable de la Comunidad de Madrid".

"No sé si pensar que estamos ante una nueva excusa para no firmar, el convenio lo conoce la Comunidad de Madrid, lo único que tiene que hacer es pasarlo por su Consejo de Gobierno y firmarlo con el Ministerio. Ya no caben más excusas. Si la señora Ayuso quiere demostrar que efectivamente rectifica, que lo haga de verdad y que acepte las condiciones que ella misma y su comunidad aprobaron en Conferencia Sectorial y que no siga mareando ni buscando excusas para no firmar", ha sentenciado.

En su intervención, Morant ha incidido en que la ciudadanía "tiene que tener muy claro a quién le corresponden las competencias en materia de universidades": "Le corresponden a las comunidades autónomas y, por tanto, a la presidenta Ayuso".

"Hay una clara amenaza de desaparición del concepto de universidad pública en la Comunidad de Madrid, porque si no se puede pagar a los profesores, si no se puede estabilizarlos, si el coste no va en cargo a un presupuesto decente, sino a cargo a matrículas, al final no va a poder estudiar nadie que no se lo pueda permitir pagándose una matrícula en la Comunidad de Madrid", ha apuntado.