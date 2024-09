El PP pide al Gobierno que duplique de 50 a 100 millones las ayudas para libros de texto: "Es una partida congelada"

Avanza que empezarán ya a trabajar con reales academias y sociedades científicas en unos currículos "completamente desideologizados"



MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha pedido al Gobierno que duplique la dotación del programa de cobertura de libros de texto y material que aporta a las comunidades autónomas.

"Ahora mismo está aportando 50 millones de euros y lo que pedimos es que lo duplique a 100. Es una partida presupuestaria que está congelada porque el Gobierno no se preocupa por elaborar unos Presupuestos Generales del Estado", ha señalado este lunes en rueda de prensa la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz.

En este punto, Muñoz ha explicado que aunque esta partida está congelada "lo que no se congela es la subida de los impuestos, la subida del IPC, las subidas de los precios". "Pero las ayudas sí están congeladas por parte del Gobierno y por eso le pedimos que tomen medidas extraordinarias para dotar de más fondos, para que duplique ese fondo que se traspasa a las comunidades autónomas", ha reclamado.

El PP también ha pedido al Gobierno que apruebe "con carácter urgente" un programa de cooperación territorial para ayudar a las comunidades autónomas con todas esas ayudas, como por ejemplo a los comedores escolares o al transporte escolar, ante el inicio del curso escolar "más caro de la historia".

"Tenemos el Gobierno que más está recaudando de la historia de España y el Gobierno que menos está ayudando. Por eso decimos que tienen que ser solidarios, que tienen que ayudar a las familias con este coste del inicio del curso escolar", ha sentenciado Muñoz.

UNA EBAU COMÚN TRABAJADA "DURANTE MUCHOS MESES CON MUCHO ESFUERZO"

Respecto a la EBAU común presentada este verano por el PP, Muñoz ha asegurado que estuvieron trabajando "durante muchos meses, con mucho esfuerzo, con todas las comunidades autónomas".

El objetivo de este proyecto, que se implantará el año que viene en las comunidades autónomas del PP, es que la Selectividad "sea igual en todos los territorios".

"Hemos pedido a las cinco comunidades autónomas que no gobernamos que se adhieran, les hemos facilitado los textos. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha se llevó a un pleno y, sin embargo, el PSOE votó en contra. No entendemos por qué se vota en contra de dar igualdad de oportunidades, de dar equidad a todos los niños y a todos los adolescentes de España", ha criticado Muñoz.

Junto a este proyecto de una EBAU común, el PP también comenzó a reunirse con todas las reales academias y sociedades científicas para trabajar en un currículo educativo que sea "de calidad, científico y desideologizado".

"Los currículos escolares cada vez tienen menos calidad, se meten más contenidos ideologizados y entendemos que esto está devaluando el sistema educativo", ha subrayado la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP.

Por este motivo, la formación inició una ronda de consultas con todas las reales academias y sociedades científicas antes del verano. "A partir de ahora vamos a comenzar ya a trabajar con ellos en la elaboración de unos currículos de calidad científicos, completamente desideologizados", ha avanzado Muñoz.

No obstante, la popular ha reconocido que hasta que si no están en el Gobierno de España no van a poder implementar estos currículos en la competencia que tiene el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, pero sí para completar la parte correspondiente a las comunidades autónomas.

"Esto es una primera fase hasta que lleguemos al Gobierno de España para poder hacerlo a nivel nacional. Entendemos que esta es una parte muy importante para garantizar calidad educativa, una calidad que año tras año se va perdiendo por culpa de leyes socialistas que lo que pretenden es ideologizar la educación y quitar competencias a nuestros alumnos", ha aseverado.