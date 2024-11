La Universidad de Harvard visita esta semana Madrid para investigar cómo los tipos de aula influyen en el aprendizaje

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Harvard estarán hasta este miércoles 20 de noviembre en Madrid para investigar sobre cómo los tipos de aulas y entornos educativos influyen en el aprendizaje, según ha informado SEK Education Group.

La Universidad Camilo José Cela (UCJC) y la Universidad de Harvard están inmersos en un proyecto de investigación pionero en el mundo sobre cómo el diseño y la pedagogía de los entornos de aprendizaje (naturales y urbanos) impactan sobre el bienestar de los estudiantes.

En el marco del 'Project Zero' de la Harvard Graduate School of Education, que tiene como misión "investigar, comprender y fomentar la naturaleza, los contextos y las condiciones en las que el aprendizaje, el pensamiento, la ética, la inteligencia y la creatividad se desarrollan en todos los seres humanos", y junto con la Facultad de Educación de la Universidad Camilo José Cela, Learning Outside-In es el único proyecto de investigación español de los 49 que tiene en activo Project Zero en todo el mundo.

El investigador principal Daniel Wilson y su equipo visitan estos días Madrid para recoger evidencias sobre cómo el diseño y la pedagogía de los entornos de aprendizaje (naturales y urbanos) impactan sobre el bienestar de los estudiantes en el colegio SEK-Santa Isabel.