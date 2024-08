El 96% de los gatos que llegan a las protectoras en España no llevan microchip, según un estudio

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Affinity ha alertado, con motivo del Día Internacional del Gato que se celebra este jueves 8 de agosto, de que el 96% de los gatos que llegan a las protectoras en España no están identificados con microchip, según datos de su estudio 'Él Nunca lo Haría' 2023.

Asimismo, avisa de que otro dato preocupante tiene que ver con el carácter estacional del ciclo reproductivo de los gatos, que tiene lugar de mayo a julio, ya que en esta época llega a los refugios una tercera parte de todos los gatos que son recogidos durante el año, lo que implica un importante reto de gestión para las protectoras. En casi la mitad de los casos (46%), el perfil del animal que llega es el de cachorro, la mayoría procedentes de camadas no deseadas. Del resto, el 47% son adultos y solo el 7% es de edad avanzada.

Los gatos son especialmente vulnerables al abandono debido a varios factores. Mientras que el 27% de los perros que llegan a los refugios está correctamente identificado, en el caso de los gatos la cifra es más de seis veces inferior --sólo del 4%--. Esto se debe en parte a la llegada de numerosos cachorros que aún no han sido identificados y a la falsa creencia de que los gatos domésticos no se pierden debido a que un 80% de ellos no salen del hogar donde viven.

Según estimaciones del instituto de investigación IPSOS para Affinity Pet Care, sólo poco más de la mitad (51%) de los gatos que viven con sus familias están identificados. Esta falta de identificación de los gatos adultos impide que los gatos perdidos puedan ser devueltos a sus familias.

La fundación explica que la identificación permite la recuperación de animales extraviados, "ya que sin ella es prácticamente imposible que sean encontrados o devueltos a sus familias".

Otro de los factores alarmantes en el caso de los gatos es que muchos de ellos llegan heridos o enfermos cuando son recogidos. Este hecho podría influir en que un 13% muera durante su estancia en el refugio, una cifra que duplica a la de perros fallecidos en la protectora.

"Controlar la reproducción es una medida clave para reducir la llegada de estos animales a las protectoras. La llegada de gatitos, sobre todo en los meses de verano, que proceden en su mayoría de camadas no deseadas, nos demuestra que debemos avanzar mucho más en la esterilización. La identificación mediante microchip es también una de las responsabilidades ineludibles que debemos asumir y supone un indicador de compromiso con el animal que llega a nuestra vida", asegura la directora de la Fundación Affinity, Isabel Buil.

El estudio revela que durante el año 2023 se recogieron un total de 115.970 gatos en todo el país. Solo el 7% eran de raza, mientras que el 93% eran mestizos (gato común europeo).

La investigación concluye que la cifra de gatos recogidos el pasado año se mantuvo estable en comparación con años anteriores. Sin embargo, el problema del abandono sigue siendo una preocupación constante, afectando a aproximadamente al 2,4% de los más de 4,8 millones de gatos que viven en los hogares españoles.