Alianza Residuo Cero exige al Gobierno que no ceda a la industria del plástico y gestione de forma eficaz los residuos

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Alianza Residuo Cero ha exigido al Gobierno que no ceda a las presiones de la industria del plástico y que gestione de manera eficaz los residuos porque con motivo del COVID-19 se ha suprimido, entre otras cosas, la separación manual en las plantas de triaje.

En concreto, reclaman al Gobierno y a las autoridades europeas que no cedan ante las presiones de la industria, y les instan a tomar las medidas oportunas para reducir el consumo de plástico de un solo uso y otros materiales de usar y tirar, así como a gestionar los residuos generados de forma eficaz. Así, añaden que la propia Comisión Europea ha señalado que la crisis sanitaria no puede servir de excusa para no avanzar en la transición ecológica.

La plataforma de la que forman parte varias ONG asegura que la industria está presionando para retrasar la trasposición de la legislación que limita los plásticos de un solo uso.

Para la Alianza, la crisis sanitaria está "provocando un grave descontrol" en la gestión de los residuos a todos los niveles en materia de residuos y asegura que ha descendido el reciclaje en las plantas de tratamiento, que han aumentado los residuos destinados a vertedero e incineradoras, se han ampliado vertederos.

Por ello, reclaman políticas "valientes", basadas en la reducción de los residuos, y recuerda al Gobierno que la salida de esta crisis sólo será posible con medidas que sitúen el medio ambiente y a las personas en el centro de las políticas.

Las ONG que integran la alianza, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Rezero, Retorna y Surfrider Foundation Europe, opinan que alerta de que los porcentajes de reciclaje eran ya "de por sí escasos", pero además la crisis sanitaria puede estar reduciendo aún más estas cifras.

Asimismo, consideran "indispensable" repensar el modelo económico, el de gestión de residuos con un cambio de 180 grados, que pase por priorizar la reducción de residuos en la propia cadena de producción, la reutilización y en la gestión de los residuos y que se contemple la recogida selectiva en origen para garantizar porcentajes de reciclaje más altos.

Para las ONG, los plásticos de un solo uso "en ningún caso son una solución" ante la crisis del coronavirus, sino que están relacionados con la crisis ambiental y climática.

De este modo, propone que se priorice la reducción de residuos y los sistemas y envases reutilizables frente a las falsas soluciones de usar y tirar y ve "imprescindible" apostar por nuevos modelos económicos viables ecológicamente, locales y resilientes.

Por último animan a los ciudadanos a apostar por alimentos locales, frescos y saludables libres de plásticos, y les recuerdan que llevar sus propios envases a los comercios, siempre será más seguro que los envoltorios de plástico de usar y tirar que han pasado por toda la cadena de producción y consumo.