Antigua y Barbuda insta a imponer un impuesto global al carbono a las compañías petroleras "enormemente rentables".

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browe, ha instado a imponer un impuesto global al carbono a las compañías petroleras "enormemente rentables".

"¿No se debería recaudar un impuesto global al carbono a estas compañías petroleras que constantemente disfrutan de ganancias extraordinarias para proporcionar la tan necesaria financiación climática?", ha preguntado este martes 28 de mayo al inicio de la Cuarta Conferencia Internacional para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés), de la que ha salido elegido como presidente.

Asimismo, ha afirmado que "no es suficiente" con que los países formulen compromisos "vacíos" y "groseramente inadecuados" en el marco del Acuerdo de París y ha instado a actuar ya. En este sentido, ha recordado que este último año ha sido el más cálido "prácticamente en todos los rincones del mundo" y que ignorar esto y continuar como si no pasara nada "no es sólo negligencia, es una elección activa que invita al desastre".

"No actuar dictará el destino de los SIDS... Es imperativo que actuemos ahora, no mañana sino hoy, con convicción y resolución inquebrantable", ha subrayado en su intervención antes del inicio del encuentro, que se prolongará hasta este miércoles 29 de mayo.

Por último, también ha destacado que la crisis climática ha socavado gravemente los esfuerzos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que hace que la búsqueda de soluciones sea aún más crítica.

La intervención de Browe ha seguido a la del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, en la que Guterres ha instado a los SIDS a demandar a los países desarrollados que doblen sus compromisos de financiación para que puedan construir defensas con las que salvarse de la destrucción ante la subida del nivel del mar.