Antitaurinos piden al Gobierno "valores éticos" para que se conozcan "todas" las ayudas a la tauromaquia

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Entidades antitaurinas han enviado una carta al Gobierno en la que le expresan su inquietud ante las posibles ayudas que pueda recibir la actividad taurina en el marco de la crisis del coronavirus y le instan a destacar los "valores éticos" para publicar "todas" las ayudas que la tauromaquia recibe así como que se de libertad a las comunidades autónomas para decidir sobre mantener o no los toros de acuerdo a su sentir social.

En la misiva, dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el vicepresidente, Pablo Iglesias; el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodriguez Uribes, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, Animal Guardians y la Plataforma La tortura no es cultura, reflexionan que en el momento de "crisis social y económica" provocada por el coronavirus es cuando los "valores éticos cobran mayor importancia".

Así, consideran que la situación actual que "aboca a una desgarradora recesión económica", pueden servir para mejorar y reclaman apostar por los "valores que cohesionan a una sociedad, como la solidaridad y la empatía".

En esa línea, también defienden a aquellos que "no tienen voz para defenderse, pues es evidente que, cuando el ser humano busca solo su propio beneficio e ignora a los demás habitantes del planeta, la Tierra se defiende".

Entre los firmantes de la carta están entidades bajo estas dos plataformas, como organizaciones protectoras de animales, ecologistas, feministas, colectivos veterinarios, pensionistas, empresas, y organizaciones europeas.

En la carta recuerdan datos de algunos estudios, entre ellos el elaborado por la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y el Maltrato Animal (AVATMA) 'Situación de la Tauromaquia en España', que habla sobre el empleo del sector que define como "escaso, temporal y endogámico" y que afirma que el sector taurino debería "contar con otras fuentes de ingresos" para poder adaptarse al "evidente declive" que padece.

En concreto, el presidente de AVATMA, José Enrique Zaldívar, llama la atención sobre la "volatilidad laboral" que genera el sector taurino.

El vocal de La tortura no es cultura, Alessandro Zara, incide en que la Comunidad de Madrid ha anunciado ayudas como la reducción del IVA y que Andalucía habla de ayudas directas. La carta asegura también que la sociedad evoluciona hacia el fin de la tauromaquia, de acuerdo con algunas encuestas realizadas y con cifras de caída de espectáculos taurinos en la última década.

Por ello, desde Animal Guardians, Marta Esteban, apuesta por no invertir fondos públicos "tan preciados y necesarios en este momento" a una actividad "abocada a la desaparición".

Así, plantea al Gobierno si no sería "más sensato" invertirlos en proyectos de reconversión de las actividades taurinas hacia otras que no vayan a desaparecer en un futuro no lejano. "Invertir en tauromaquia es como invertir en máquinas de escribir", sentencia.

Así, la presidenta de La tortura no es cultura, Carmen Ibarlucea, ha exigido al Gobierno y al resto de administraciones públicas "total transparencia" sobre "cualquier ayuda o subvención" que se destine a la tauromaquia y acusan a las administraciones de "muchos años de oscurantismo".

En concreto, mencionan ayudas indirectas a la industria desde la Política Agrícola Común (PAC) y llaman al Gobierno a actualizar la legislación para que las comunidades autónomas tengan "libertad para regular y mantener o no" las expresiones culturales "de acuerdo con el deseo de la mayoría social".