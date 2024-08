Antitaurinos piden "proteger" a los menores de la tauromaquia tras la cogida de un joven en Vilamarxant (Valencia)

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plataforma antitaurina 'La Tortura no es Cultura' ha hecho un llamamiento este miércoles a "proteger" a los menores de la tauromaquia, tras la cogida de un joven de 15 años este martes en los 'Bous al Carrer', en Vilamarxant (Valencia).

"Este suceso subraya la urgencia de tomar medidas decisivas para proteger a los menores de los riesgos físicos y psicológicos asociados a la tauromaquia", han asegurado desde la plataforma.

Según han explicado, en el vídeo del incidente se muestra un toro que embiste "violentamente" a un joven participante en la festividad tradicional, "una práctica que, pese a su arraigo cultural, expone a niños y adolescentes a situaciones de extremo peligro". "La cogida del menor reabre el debate sobre la idoneidad de permitir la presencia y participación de menores en eventos taurinos, una cuestión que ha sido objeto de preocupación internacional", han apuntado.

En este sentido, han recordado que, en 2018, la ONU instó a España a tomar medidas para evitar la exposición de los menores a la violencia de la tauromaquia, advirtiendo sobre las "posibles consecuencias negativas" en su desarrollo. Así, han añadido que la cogida de este menor "no solo refuerza la validez de estas advertencias, sino que también resalta la necesidad urgente de implementar políticas más estrictas para evitar que los niños sigan siendo víctimas de este tipo de prácticas".

Asimismo, han destacado que es "imperativo" que las autoridades locales y nacionales "tomen en cuenta las recomendaciones internacionales y actúen con responsabilidad, prohibiendo la participación de menores en eventos taurinos y garantizando su seguridad y bienestar".

Igualmente, han expuesto que, a su juicio, la cultura y las tradiciones "no deben ser excusa para poner en peligro la integridad física y emocional de los más vulnerables". "Desde la asociación 'La Tortura No Es Cultura' hacemos un llamado a las administraciones públicas para que protejan a la infancia de estas actividades peligrosas y potencialmente traumáticas. La cogida de un menor es un hecho que no debe repetirse, y es responsabilidad de todos asegurar que ninguna otra familia tenga que enfrentar una tragedia similar", han señalado.