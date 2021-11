El apoyo prestado por los animales de compañía en el confinamiento, reconocido en V Premios de Bienestar Animal

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los animales de compañía han sido reconocidos este miércoles por el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (COLVEMA), en la V edición de los Premios Bienestar Animal, por el apoyo físico y emocional ofrecido a las personas durante el confinamiento vivido en la pandemia.

De este modo, se ha querido reconocer con el 'Premio especial' a los animales de compañía, representados por la perra 'Circo' y su dueño José María Montes, inseparables desde hace 16 años. "Me pregunto cómo lo habrán pasado en el confinamiento los que no han tenido ni siquiera un animal de compañía. Circo me ha dado un bienestar que yo desearía a todas las personas que viven solas como es mi caso", ha afirmado su dueño.

En la gala también se ha entregado el Premio 'Animal comprometido' al caballo terapéutico Batman, de la campeona nacional de Doma Clásica Adaptada, Carmen López, que ha afirmado que este "premio es súper bonito". "Los caballos son el motor de mi vida y han logrado que no deje de luchar nunca, ni antes del accidente ni después", ha indicado.

También se han entregado el Premio 'Entidad comprometida', a Berlín, como la ciudad más 'pet friendly' de Europa; y el Premio 'Persona comprometida', al escritor y veterinario Gonzalo Giner, según han dado a conocer los impulsores de los galardones.

Durante el acto, inaugurado por el presidente del COLVEMA, Felipe Vilas, y clausurado por la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, también se ha reconocido la labor y el compromiso de personas, instituciones y empresas en el fomento del bienestar y la calidad de vida de los animales.

Para el presidente del COLVEMA, estos galardones son importantes porque "difunden el bienestar animal, que para nosotros juega un papel fundamental". "Cuidando de la salud de los animales, de los alimentos y del medio ambiente, cuidamos de la salud de las personas. Por eso estamos muy orgullosos como veterinarios de apoyar y contribuir a lo que conocemos como movimiento 'one-health', una sola salud para todos", ha recalcado durante su discurso.