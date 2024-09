Bruselas expedienta a España por retraso en la transposición de la norma que exige a empresas informes de sostenibilidad

BRUSELAS, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha anunciado este jueves la apertura de un expediente sancionador a España y otros 16 Estados miembro por retrasos en la transposición a su legislación nacional de la directiva que exige a las grandes empresas presentar informes sobre su impacto medioambiental.

Bruselas ha remitido esta carta de emplazamiento también a Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Rumanía por no haber notificado sus medidas.

La directiva introduce nuevas normas sobre información en materia de sostenibilidad y obliga a las grandes empresas y a las empresas que cotizan en bolsa a revelar información sobre los riesgos sociales y medioambientales a los que se enfrentan y sobre el impacto de sus actividades en las personas y el medio ambiente.

Las nuevas normas de presentación de informes de sostenibilidad se aplican a partir de los ejercicios financieros que comiencen el 1 de enero de 2024 o después de esa fecha, de modo que, si no se transponen estas nuevas normas, no será posible alcanzar el nivel necesario de armonización en la UE y los inversores no estarán en condiciones de tener en cuenta el desempeño de las empresas en materia de sostenibilidad a la hora de tomar decisiones de inversión.

Los 17 Estados miembro afectados aún no han comunicado esa transposición completa a la legislación nacional de las disposiciones de la directiva en el plazo previsto, que expiró el 6 de julio de 2024.

Estos países disponen ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias planteadas por la Comisión, que, a falta de una respuesta satisfactoria, puede decidir llevar sus gobiernos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).