Bruselas urge a "aumentar radicalmente" la preparación ante desastres climáticos como el fuerte temporal en España

Archivo - 11 de enero de 2024, China, Pekín: la ministra de Asuntos Exteriores de Bélgica, Hadja Lahbib, pronuncia un discurso en la inauguración de la nueva embajada de Bélgica en Pekín. - Benoit Doppagne/Belga/dpa - Archivo

La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha instado este martes a "aumentar radicalmente" el nivel de preparación frente a los impactos climáticos, tras los fuertes temporales que están afectando a España --especialmente en Andalucía-- y a otros países mediterráneos, al advertir de que la Unión Europea "no está lo suficientemente preparada" ante este tipo de fenómenos, que "no serán los últimos".

"Lamentablemente, sabemos que estos acontecimientos trágicos en España, Portugal, Italia, Malta y Grecia no van a ser los últimos de este tamaño. La evolución del riesgo climático en Europa nos muestra que no estamos lo suficientemente preparados. Tenemos que aumentar radicalmente el nivel de preparación para impactos climáticos", ha destacado la comisaria durante el debate en el pleno del Parlamento Europeo celebrado en Estrasburgo (Francia) sobre el impacto de los recientes fenómenos meteorológicos extremos en el sur del continente.

En este sentido, ha avanzado que el nuevo marco europeo de resiliencia climática, para el que no ha concretado alcance ni fechas, pretende incorporar la gestión preventiva de catástrofes en el conjunto de las políticas comunitarias, con el fin de anticipar amenazas, reforzar la cooperación entre los Estados miembro y mejorar la capacidad de actuación ante emergencias de gran magnitud.

"Tenemos que movilizar instrumentos civiles y económicos por defecto en la preparación ante desastres", ha afirmado la comisaria, que ha defendido que invertir en anticipación "siempre es ventajoso, tanto desde el punto de vista económico como por las vidas que puede salvar".

"Al combinar recursos nacionales con una cooperación europea, podemos proteger mejor a la ciudadanía, a los ecosistemas y a la economía frente a fenómenos meteorológicos cada vez más intensos y severos", ha señalado.

En este contexto, Lahbib ha avanzado que la Comisión presentará una propuesta legislativa "ágil", acompañada de "medidas de apoyo para las personas, las empresas y quienes toman decisiones políticas, para que estén mejor informados y sepan cómo prepararse".

Según ha explicado, el nuevo marco integrado aportará, además, claridad sobre quién debe asumir los riesgos, reunirá y compartirá el conocimiento existente y permitirá adaptar la respuesta a las circunstancias específicas de cada Estado miembro.

Asimismo, ha recordado que la UE dispone de herramientas como el Mecanismo Europeo de Protección Civil y el Fondo de Solidaridad, que pueden activarse para cubrir parte de los gastos públicos derivados de las operaciones de emergencia y reconstrucción, así como de fondos agrícolas y de cohesión para mitigar el impacto económico en regiones afectadas, especialmente en sectores como la agricultura y la silvicultura.

Lahbib ha advertido de que la evaluación del riesgo climático en Europa muestra que el continente no ha alcanzado todavía un nivel suficiente de preparación y ha apelado al respaldo del la Eurocámara para sacar adelante las medidas previstas.

"El éxito de estas iniciativas depende en última instancia de su apoyo", ha concluido, defendiendo una mayor solidaridad y cooperación europea frente a los fenómenos meteorológicos extremos.