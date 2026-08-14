FACUA pide al Gobierno que "priorice la seguridad" de los consumidores ante la prórroga de Almaraz

Archivo - Vista de la central nuclear de Almaraz, a 16 de febrero de 2026, en Navalmoral de la Mata, Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

FACUA-Consumidores en Acción ha criticado la decisión del Gobierno de prorrogar hasta 2030 el cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) y ha exigido que se "priorice la seguridad y la protección de los consumidores" frente a los intereses de las empresas propietarias.

A través de un comunicado, la asociación ha pedido que se mantenga "inamovible" el plan de cierre de las nucleares y se respete el calendario previsto, pese a las "presiones" de las compañías.

Asimismo, FACUA considera que la decisión antepone los intereses económicos de las eléctricas al avance hacia un modelo basado en renovables y ha recordado que que prolongar el funcionamiento de las plantas incrementa "la exposición a posibles incidentes y genera residuos radiactivos activos durante miles de años".

Asimismo, la organización se remite al manifiesto 'Alargar las nucleares, no gracias' para advertir de que la ampliación de Almaraz hasta 2030 supondrá "un gasto de 3.818 millones de euros para el bolsillo de la ciudadanía"