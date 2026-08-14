Foro Nuclear celebra la prórroga del Gobierno de la central nuclear de Almaraz: "Da certidumbre al territorio"

Archivo - Vista de la central nuclear de Almaraz, a 16 de febrero de 2026, en Navalmoral de la Mata, Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Foro Nuclear ha celebrado la decisión del Gobierno de prorrogar el cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta 2030 porque "da certidumbre al territorio".

"La continuidad de Almaraz da certidumbre al territorio y pone de manifiesto el valor de una energía nuclear segura, libre de emisiones, competitiva y complementaria a las energías renovables", ha señalado la presidenta de Foro Nuclear, Marta Ugalde, en un comunicado.

Así, Ugalde ha insistido en que la decisión es "una buena noticia" porque "la energía nuclear es esencial" en el "mix de generación eléctrica".

Así, la entidad considera "necesario" utilizar este "nuevo horizonte" para abordar "con sosiego y rigor" el papel que debe desempeñar la energía nuclear en el futuro español.

Asimismo, Foro Nuclear defiende que es "imprescindible revisar las condiciones regulatorias, económicas y tributarias" que permitan mantener su "aportación".