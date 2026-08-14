El fuego arrasa casi 241.000 ha y aviones antiincendio superan horas de vuelo del trimestre de junio a agosto de 2025

Archivo - Avión aviones antiincendio lucha contra fuego Base Aérea Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios han arrasado desde principios de este año hasta este 14 de agosto un total de 240.785,39 hectáreas (ha) forestales, según datos provisionales facilitados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) tras la reunión de seguimiento de la evolución de los incendios.

Por otro lado, en lo que va de año, se han registrado 42 grandes incendios forestales en cuya extinción ha sido necesario realizar 8.205 horas de vuelo de los equipos aéreos (desde el 1 de junio), una cifra que ya es superior a la registrada a 31 de agosto de 2025 y que se sitúaba en 8.157 horas.

En la actualidad, están activos al menos dos grandes incendios: el de las Peñas de Riglos (Huesca) que ha calcinado ya más de 9.000 hectáreas y ha obligado al desalojo preventivo de 16 pueblos y un total de 830 personas; además del de Niebla, en Huelva, con más de 31.000 hectáreas afectadas y 658 personas en situación de alejamiento preventivo.

VALORACIÓN DEL ECLIPSE

El Comité de dirección de Medio Ambiente, presidido por la ministra Sara Aagesen, ha realizado también una valoración de la situación derivada del eclipse del pasado 12 de agosto. Según la institución, no se han notificado incidentes de relevancia relacionados con la provocación de incendios o con afecciones al entorno natural, "lo cual constituye una muy buena noticia".

Por ello, el Ministerio ha felicitado a todas las personas que disfrutaron del fenómeno astronómico con "el máximo respeto y prudencia hacia el entorno natural". "Este resultado es un éxito de una ciudadanía consciente y responsable, y al mismo tiempo, un éxito de los trabajos de prevención coordinados y centralizados por el CECOD liderado por el Gobierno de España, de la colaboración con las comunidades autónomas, así como de toda la labor de concienciación realizada en las semanas previas", han destacado fuentes del Gobierno.

El Ministerio ha avanzado que hará, además, una valoración en profundidad de la prevención y los resultados "con el objetivo de extraer aprendizajes" de cara al próximo eclipse total, que tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 y que se verá de forma total en el sur de Andalucía, Ceuta y Melilla.